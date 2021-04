Höchstwert in Baden-Württemberg am Freitag: Sieben Tote im Ostalbkreis

Der Ostalbkreis hat am Freitag erneut einen traurigen ersten Platz erzielt. Sieben Menschen sind laut Landesgesundheitsamt im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. So viele Todesfälle hat es aktuell in keinem anderen Land- oder Stadtkreis in Baden-Württemberg gegeben.

Demnach haben seit Ausbruch der Pandemie 329 Menschen im Kreis ihr Leben mit oder wegen einer Covid-19-Erkrankung verloren. Nur der Stadtkreis Stuttgart verzeichnet mit sechs Fällen ähnlich viele Tote wie der Ostalbkreis am Freitag. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert ist ebenfalls gestiegen. Innerhalb einer Woche haben sich rund 234 Menschen pro 100.000 Einwohner mit Sars-CoV-2 infiziert – am Vortag lag der Wert noch bei knapp 230.

Mit 138 Neuinfektionen hat es im Ostalbkreis zudem erneut einen starken Anstieg der Positivfälle gegeben. Seit Pandemiebeginn wurden 12.908 Menschen im Kreisgebiet positiv getestet. In der vergangenen Woche waren es 734. Laut Landratsamt steigen auch die aktiven Fälle weiter an. Am Donnerstag waren es 1374 Infizierte, das sind 110 Fälle mehr als noch am Mittwoch. Damit stellt der Kreis zurzeit täglich jeweils einen weiteren Negativrekord in Bezug auf den Höchstwert auf. Dies war zuvor im November 2019 der Fall. Damals waren es 1184 Fälle.

Mit Blick auf die Städte und Gemeinden hat es in Schwäbisch Gmünd einen starken Anstieg der Fallzahlen gegeben. Mit 48 neuen Fällen am Donnerstag klettert der Wert der aktiven Fälle in der Einhornstadt auf 255. Dennoch bleibt die Kreisstadt trauriger Spitzenreiter. In Aalen steigt der Wert um elf auf 374. In Ellwangen sind derzeit 113 (+0) Menschen infiziert.

In Baden-Württemberg hat es am Freitag 3643 Neuinfektionen gegeben. Zudem starben 41 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus (9201). Die Landes-Inzidenz liegt derzeit bei knapp 188. Seit Pandemie-Ausbruch haben sich im Land nachweislich 424.942 Menschen infiziert.

Sieben-Tage-Inzidenzen in der Region (Stand Freitag, Wert gerundet)