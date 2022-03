Kreis sucht Gastfamilien für Kinder aus der Ukraine

Im Rahmen der aktuellen Lage in der Ukraine sind immer mehr Menschen dazu gezwungen, aus der Ukraine in die europäischen Nachbarländer zu fliehen. Hierbei ist damit zu rechnen, dass auch Minderjährige unbegleitet, also ohne Eltern oder Erziehungsberechtigte, nach Deutschland einreisen werden. Diese werden vom Geschäftsbereich Jugend und Familie des Landratsamts Ostalbkreis zunächst in Obhut genommen und versorgt. Nach einer Bedarfsklärung werden die Kinder und Jugendlichen in geeignete Betreuungsformen vermittelt.

Für diese wichtige Aufgabe sucht der Geschäftsbereich Jugend und Familie vorausschauend Gastfamilien, die diese minderjährigen Kinder und Jugendlichen mit Unterstützung des Jugendamtes bei sich aufnehmen können. Alle interessierten Familien sind herzlich eingeladen, sich am Donnerstag, 17. März, bei einem Infoabend über die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen zu informieren. Beginn ist um 18.30 Uhr im Großen Sitzungssaal des Landratsamts.