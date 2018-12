Kreis-Leichtathleten weiter mit Uwe Koblizek

Weingartens Oberbürgermeister Markus Ewald (parteilos) ist laut Polizei bei einem Unfall auf der B 30 in Höhe Achstetten schwer verletzt worden. Der 54-Jährige hatte als Beifahrer in einem Auto gesessen, das am Freitag aus zunächst ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt war. Ewald und der Fahrer waren vom Kreis Ravensburg in Richtung Ulm unterwegs, als das Auto mit großer Geschwindigkeit ein paar Meter durch das Gelände raste und gegen einen Baum prallte.