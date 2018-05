Über 900 Läufer begaben sich auf die 21,1 Kilometer lange Distanz des Halbmarathons zwischen dem bayerischen Nördlingen und dem baden-württembergischen Bopfingen. Der Ipf-Ries-Halbmarathon geht auf ein historisches Ereignis zurück. Joachim Krauth gewann den Halbmarathon und lief die Strecke in einer Zeit von einer Stunde, zwölf Minuten und 23 Sekunden.

Am Zielort in Bopfingen wurde bereits vor dem Start des Ipf-Ries-Halbmarathons im benachbarten Nördlingen kräftig Party gemacht. Auf der großen Bühne von Radio 7 kümmerten sich Moderator Marc Herrmann und Radio 7 DJ Luis um die „Aufwärmphase“ des zahlreichen Publikums.

Beim großen Showdown waren es bereits über 2000 Besucher, die die schnellsten Läufer beim 10. Ipf-Ries-Halbmarathon des TV Bopfingen und TSV Nördlingen auf ihren letzten Metern ins Ziel, kräftig anfeuerten. Pünktlich um 17 Uhr fiel der Startschuss in Nördlingen der über eine Live-Schaltung nach Bopfingen übertragen wurde. Zu diesem Zeitpunkt war schon bekannt, dass das diesjährige Teilnehmerfeld alle bisherigen Rekorde gesprengt hatte. 902 Läufer haben sich für den Jubiläumsmarathon in die Starterliste eintragen lassen und begaben sich auf die exakt 21,1 Kilometer lange Strecke zwischen den beiden historischen Reichsstädten.

Geschichtlicher Hintergrund

Der Lauf hat einen tatsächlichen geschichtlichen Hintergrund: Als die Freie Reichstadt Nördlingen im Jahr 1634 ringsum belagert und eingekesselt war, lief der „Jäckle von Krauthausen“ an den Reihen des katholisch-kaiserlichen Heeres vorbei bis nach Bopfingen, um dort Hilfe für die Nachbarn zu erbitten.

An dieses Ereignis erinnert heute der Ipf-Ries-Halbmarathon. „Es ist eine der größten Laufveranstaltungen im Ostalbkreis und der Region“, sagt Ingo Glenk. Der Mitorganisator des Halbmarathons ist von Anfang an dabei und hat geholfen den Lauf aus der Taufe zu heben. Darauf sind die Macher und vielen Helfer auf Seiten des TV Bopfingen und TSV Nördlingen stolz. Für ihr großes ehrenamtliches Engagement und dafür, dass sie so ein großartiges, sportliches Ereignis aus der Taufe gehoben haben, ist das Ipf-Ries-Halbmarathon-Organisationsteam in diesem Jahr im Rahmen der Stadtehrung in Bopfingen von Bürgermeister Gunter Bühler geehrt worden. Bühler und sein Bürgermeisterkollege aus Nördlingen, Hermann Faul, haben auch in diesem Jahr den „größten länderübergreifenden Volkslauf“ live und vor Ort mitverfolgt.

Auch entlang der Strecke wurden die Läufer von mehreren tausend Zuschauern mit Beifall angetrieben. „Die Schnellsten laufen die Distanz in ungefähr ein ein viertel Stunden“, schätzte Glenk und lag damit vollkommen richtig. Der diesjährige Sieger beim 10. Ipf-Ries-Halbmarathon heißt Joachim Krauth. Der Triathlet lief die 21,1 Kilometer lange Strecke in einer Zeit von einer Stunde, zwölf Minuten und 23 Sekunden. Zweiter wurde Johannes Großkopf mit einer Stunde, zwölf Minuten und 53 Sekunden gefolgt von Nluel Gebremgus der mit einer Stunde, 15 Minuten und 26 Sekunden durchs Ziel in Bopfingen lief.

Der Großteil der Läufer benötigte für die Distanz zwischen einer Stunde, vierzig Minuten und zwei Stunden.

Für die zahlreichen Zuschauer entlang der Strecke und im Zieleinlauf auf dem Marktplatz vor dem Rathaus in Bopfingen spielte dies aber keine Rolle. Tatsächlich jeder, der durch das Ziel lief, wurde frenetisch bejubelt was wiederum vielen der Laufteilnehmer ein glückliches Lächeln auf das von den Strapazen gekennzeichnetes Gesicht zauberte.