Kratky-Nachwuchs-Cup für U 12-Basketballjunioren

Nach einer pandemiebedingten Pause veranstaltet die BSG Aalen am Samstag, 11. September 2021, nun endlich die vierte Auflage des Kratky-Nachwuchs-Cups für U 12 Junioren. Neben dem Gastgeber BSG Aalen haben vier weitere Teams den Kratky-Cup fest in der Vorbereitung eingeplant.

Nach langer Zeit ist es endlich wieder soweit und die Kinder bekommen wieder die Möglichkeit, Basketball zu spielen. Mit dem Tipp-Off um 9.30 Uhr in der Karl-Weiland-Halle beginnt für sie ein Tag voller Spaß, freundschaftlichen Begegnungen und natürlich vor allem spannenden Basketballspielen. „Wir freuen uns sehr, dass der TSV Ellwangen, die Mamo Baskets Freiberg und zwei Mannschaften, darunter ein Mädels-Team, des TSV Nördlingen für unseren Kratky-Cup anreisen“, heißt es vonseiten der BSG. Die Mannschaften stehen bereits in den Startlöchern, um sich auf die kommende Saison vorzubereiten und endlich wieder zeigen zu können, was in ihnen steckt. „Wir freuen uns auf großartige, spannende und faire Spiele und würden uns sehr über Ihren Besuch freuen. Bitte beachten Sie dieses Jahr die 3-G-Regelung und Maskenpflicht in der Halle“, erklärt der Verein.