Am Colsmanknoten in Friedrichshafen wird gerade die Rechtsabbiegespur der Straße Am Sportpark gebaut und ab Montag soll diese Kreuzung auf die künftige Anschlussstelle der B 31-neu dort vorbereitet werden.

In der Colsmanstraße muss dafür die Fahrbahn eingeengt und der Verkehr verschwenkt werden. Außerdem wird die Straße Am Sportpark sowie auch der parallel verlaufende Geh- und Radweg gesperrt. Die Bauarbeiten des ersten bauabschnittes dauern laut Stadtverwaltung bis Ende Oktober.