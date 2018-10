Kradfahrer wird leicht verletzt

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von rund 3000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr ereignet hat. Mit ihrem Opel bog eine 56-Jährige zur Unfallzeit, von der Ortsmitte Unterkochen kommend, auf die in Richtung Oberkochen führende Heidenheimer Straße ein. Dabei streifte sie das Kraftrad eines 18-Jährigen, der seinerseits am Einmündungsbereich stand. Der Zweiradfahrer stürzte auf die Fahrbahn, wobei er leicht verletzt wurde. Er wurde an der Unfallstelle ambulant behandelt.