Kracher zum Auftakt: Vizemeister zu Gast beim Absteiger

Gleich zwei potenzielle Spitzenspiele hält der erste Spieltag in der Fußball-Kreisliga A für den Sonntag bereit. Ein ganz besonderer Blick richtet sich auf die beiden Liganeulinge, die im Bezirkspokal zuletzt böse unter die Räder geraten sind.

Kreisliga A II: Viel brisanter hätte man es sich kaum ausmalen können. Bereits am allerersten Spieltag werden sich die beiden von der Konkurrenz am häufigsten als Titelkandidaten genannten Mannschaften im direkten Duell gegenüber stehen.

Wört gegen Dorfmerkingen II

Gemeint sind der SV Wört und die Sportfreunde Dorfmerkingen II. Für beide Seiten endete die vergangene Runde mit einer herben Enttäuschung, in beiden Fällen avancierte der SC Hermaringen zum großen Spielverderber.

Die Dorfmerkinger hatten sich mit einer beeindruckenden Rückrunde in der A II die Teilnahme an den Aufstiegsspielen gesichert und dabei bereits den TSV Heubach aus dem Weg geräumt, ehe gegen den SCH (0:2) Endstation war. Jene Hermaringer entschieden auch die alles entscheidende Partie mit 4:3 für sich und schickten Wört nach nur einem Jahr wieder zurück in die A-Klasse. Dort zählt der SVW erneut zu den Titelaspiranten, ebenso wie der amtierende Vizemeister vom Härtsfeld. Das bevorstehende, Topspiel verspricht einen ersten Vorgeschmack auf das neue Aufstiegsrennen. Ganz andere Ambitionen verfolgt der FC Ellwangen nach einer Katastrophensaison und dem Abstieg aus der Bezirksliga, der personelle Neuaufbau steht für Trainer Antis Chalkidis an vorderster Stelle.

Die erste Hürde könnte für den FCE kaum höher sein: Mit dem TSV Hüttlingen reist der Vorjahresdritte an, der mit einem verjüngten Kader nun zum ganz großen Wurf ansetzt. Auch der SV Kerkingen hat den Blick nach oben gerichtet und will sich vor heimischer Kulisse gegen den TSV Westhausen keinen Punktverlust erlauben. Auch der SV DJK Stödtlen gilt gegen den SV Pfahlheim als favorisiert.

Der TSV Adelmannsfelden, der vor knapp zwei Monaten erst in der Relegation den Abstieg verhindern konnten, will sich ebenfalls in der Spitzengruppe positionieren. Dafür darf der Saisonstart nicht erneut misslingen, ein Heimerfolg gegen die DJK SV Eigenzell wäre der erste Schritt. Zeitgleich empfängt der TV Bopfingen die TSG Abtsgmünd, beide Teams waren zuletzt im gesicherten Mittelfeld angesiedelt.

Ein besonderer Blick richtet sich am ersten Spieltag selbstverständlich auf die beiden Neulinge. In diesem Fall erscheint dies noch spannender, da sowohl der SC Unterschneidheim als auch die Sportfreunde Rosenberg bei der Generalprobe im Bezirkspokal ordentlich unter die Räder geraten sind. Darauf gilt es die richtige Reaktion zu zeigen und nicht auch noch den Start in die neue Ligasaison in den Sand zu setzen. Dem SCU bietet sich nach nur sieben Tagen bereits die Gelegenheit, sich gegen den VfB Tannhausen für die 0:8-Klatsche zu revanchieren. Selbst vor heimischer Kulisse wird aber eine harte Aufgabe sein, denn immerhin zählt Tannhausen mit seiner starken Angriffsreihe zu den ganz heißen Aufstiegsanwärtern. Rosenberg hingegen, das ausgerechnet gegen den letztjährigen Vorletzten FC Schloßberg 0:7 unterlag, will sich mit einem vernünftigen Auswärtsauftritt beim SSV Aalen rehabilitieren.

Kreisliga A III: Unter ihrem neuen Trainer Jens Christ strebt die SGM Königsbronn/Oberkochen ins obere Tabellendrittel vorstoßen und dazu im Heimspiel gegen die neu gegründete SGM Burgberg-Hohenmemmingen eine erste Duftmarke setzen.