Krönung einer starken Saison

Sie haben bereits eine richtig starke Saison in der Kreisliga A I gespielt - folgt jetzt die Krönung? Die Reserve der TSG Hofherrnweiler stand lange Zeit an der Spitze der Liga und außerdem im Finale des Bezirkspokals. Nun also steigt die Mannschaft von Trainer Christoph Merz in der zweiten Runde der Relegation um den Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga ein. Gegner ist an diesem Samstag (16 Uhr) in Elchingen der FV Burgberg, der in der ersten Runde den starken Aufsteiger aus Adelmannsfelden ausgeschaltet hat.

Nein, so klar wie das Ergebnis von 3:0 am Ende vermuten lassen würde, war die Sache auf dem Sportplatz in Dorfmerkingen nicht. Der FV Burgberg hatte beim Sieg am vergangenen Mittwoch gegen den TSV Adelmannsfelden eben auch das Quäntchen Glück auf seiner Seite.

Denn der starke Aufsteiger aus Adelmannsfelden hatte zunächst etliche Gelegenheiten ausgelassen, die Burgberger mit ihrem starken Sturm um Sven Killgus und Nico Schellenberger hatten dagegen ihrerseits diese eiskalt ausgenutzt. Somit trifft die Reserve der TSG am Samstag auf den FV Burgberg. TSG-Stürmer Max Melzer, der bislang 16 Tore erzielt hat kennt den Gegner selbst noch nicht so richtig: „Wir werden aber - wie immer - alle unsere Stärken einbringen um den Sieg einzufahren und die Chance auf den Aufstieg am Leben zu erhalten.“ Gemeinsam mit seinem Bruder Hannes (15 Tore) bildet er das gefährliche Sturmduo, das auch gegen Burgberg wieder zuschlagen soll.

Nur Miske fällt aus

„Die Stimmung bei uns in der Mannschaft ist super. Für viele ist die Saison bislang der größte Erfolg in der Karriere“, sagt Melzer und fügt an: „Das Finale im Pokal war schon genial und jetzt können wir die Saison vielleicht sogar noch krönen.“ Nicht mit dabei sein wird im Spiel am Samstag auf jeden Fall Andreas Miske, der sich das Kreuzband angerissen hat. Bei den anderen zuletzt fraglichen Akteuren gibt es Entwarnung. Somit kann Trainer Christoph Merz aus dem Vollen schöpfen. Sollte die TSG II das Relegationsspiel gewinnen dann würde bereits am kommenden Donnerstag die nächste Partie auf die Jungs aus der Weststadt warten. Der Gegner in Heuchlingen wäre dann der TSV Heubach, der dann um seinen Platz in der Liga kämpfen müsste.

In Burgberg sorgt vor dem Spiel am Samstag einzig der feststehende Abgang des Trainers für etwas Verwunderung. Denn der Erfolgscoach Giuseppe Donato muss gehen, da er die Verantwortlichen des FV Burgberg zu lange im unklaren über seinen möglichen Zukunftspläne gelassen hat. Ansonsten sprüht der Gegner der TSG II nach dem Sieg über Adelmannsfelden vom vergangenen Mittwoch vor Selbstvertrauen.

Allen voran das Burgberger Sturmduo um Killgus und Schellenberger, die mit ihren Toren nun auch in der Relegation großen Anteil am Erfolg der Burgberger haben.

Vor denen sollte sich die TSG-Reserve am Samstag in Elchingen in Acht nehmen, wenn es was werden soll mit dem Traum vom Bezirksligaaufstieg. Dass sie nur wenige Chancen brauchen, haben sie bewiesen.