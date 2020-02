Kostenloses Busticket vor Weihnachten kommt bei den Grünen an

Bürger, die an den vier Samstagen vor Weihnachten ihr Auto stehen lassen und mit dem Öffentlichen Personennahverkehr zum Einkaufen in die Innenstadt fahren, sollen diesen kostenlos nutzen können. Diese Überlegungen des Innenstadtverein Aalen City aktiv (ACA) begrüßt die Stadtratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen. Sie werde dieses Vorhaben, ein kostenloses ÖPNV-Ticket auf den Weg zu bringen, im Gemeinderat unterstützen, heißt es in einer Pressemitteilung.

An den Adventssamstagen herrsche erfahrungsgemäß ein besonders hohes Verkehrsaufkommen durch den Einkaufsverkehr in die Stadt. Verstopfte Straßen seien die Folge und die Parkhäuser seien an diesen Tagen stark überlastet, schreiben die Grünen.

Der finanzielle Aufwand für das Vorhaben sei überschaubar. „Nach vorliegenden Angeboten von Aalener Busunternehmen beläuft sich der notwendige Zuschuss pro Samstag auf insgesamt 5000 Euro.“ Mit ins Boot geholt werden müsste noch die RBS, was aber die Kosten nur geringfügig erhöhen würde.

Nachdem der ACA bereit ist, die Aktion intensiv zu bewerben und noch weitere Angebote für ÖPNV-Nutzer, zum Beispiel Gepäcksaufbewahrung und ein kostenloses Getränk, zu organisieren, werde daraus eine runde Sache. Das entlaste die Stadt an diesen Einkaufssamstagen von Autos und Abgasen und erhöhe die Aufenthaltsqualität.

Die Grünen wollen das Ergebnis der Aktion anschließend durch die Stadt auswerten lassen, um Erkenntnisse über den Umstieg auf umweltfreundliche Verkehrsmittel zu gewinnen. Dabei denken die Grünen insbesondere auch an das von ihnen bereits seit langem geforderte stark vergünstigte Marktticket an Samstagen. Darin sehe die Fraktion eine „Win-Win-Situation“. Auf der einen Seite sei der ÖPNV an Samstagen aufgrund des fehlenden Schülerverkehrs schwächer ausgelastet, auf der anderen Seite sei der Tag eine Spitzenlastzeit in den Parkhäusern.

Ziel ist für die Grünen, das Geld in die Förderung der umweltfreundlichen Mobilität, insbesondere den ÖPNV, zu investieren statt weitere Parkhäuser zu bauen, teilt die Fraktion mit. Ein attraktives ÖPNV-Angebot zu günstigen Preisen soll in der Stadt beschäftigte Dauerparker zum Umstieg bewegen. Dann würden Flächen für diejenigen frei, die sehr ungünstig an den ÖPNV angebunden oder in der Mobilität stark eingeschränkt sind. Im Ergebnis reichten dann die vorhandenen Parkplätze aus.