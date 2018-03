Kostenloser Nahverkehr – ganz so einfach ist es nicht

Kostenlos mit Bus und Bahn fahren. Das klingt zumindest für den Nutzer erst mal sehr verlockend. Ganz so einfach ist das aber nicht, bestätigen das Landratsamt und die Aalener Busunternehmen. Während es für das Landratsamt vor allem an der finanziellen Umsetzung scheitern würde, sind es für die Busunternehmen auch die fehlenden Kapazitäten, die zum Problem würden. „Das ist ein Thema, das sehr genau durchdacht werden muss“, sagt der Geschäftsführer von OstalbMobil, Paul-Gerhard Maier.

Da die Luftverschmutzung in vielen deutschen Städten über den EU-Richtlinien liegt, droht Deutschland eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshofs. Schuld daran sind vor allem die vielen Autos. Die Lösung der Bundesregierung: Nahverkehr zum Nulltarif.

„Das ist ein sehr schwieriges Thema“, sagt Maier. Es gibt vieles, woran gedacht werden muss. Zum Beispiel müssen die wegfallenden Fahrgeldeinnahmen ersetzt werden. „Selbst hier auf der Ostalb sind wir da im zweistelligen Millionenbereich“, so Paul-Gerhard Maier.

28 Millionen Euro im Ostalbkreis

Die genauen Zahlen dazu hat Susanne Dietterle, Pressereferentin des Landratsamtes Aalen. Insgesamt wird etwa ein Drittel des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) durch die Fahrgäste finanziert. Das sind im Ostalbkreis rund 16 Millionen Euro. Diese müssten durch das Wegfallen der Ticketentgelte zusätzlich vom Landkreis getragen werden.

Derzeit liegt der Zuschuss, der ebenfalls hauptsächlich vom Landkreis getragen wird, bei zirka zwölf Millionen Euro. Würde kein Fahrgast mehr bezahlen, wären das zusammen also 28 Millionen Euro. Oder zum Vergleich: 90 Euro pro Einwohner oder 53 Euro pro Minute – im Jahr. Alleine diese Dimension zeige, dass der Vorschlag nicht umzusetzen sei, teilt das Landratsamt mit.

Kapazitäten reichen nicht aus

Mit den Kosten alleine wäre es, laut den Busunternehmen, allerdings auch noch nicht getan. Die Kapazitäten müssten erweitert werden. Maier ist sich sicher, sowohl der Stadtverkehr in Aalen als auch in Schwäbisch Gmünd könnten mit den vorhandenen Bussen ein solches Projekt nicht umsetzen. Zu den Stoßzeiten, wie morgens zwischen 7 und 8 Uhr, wenn viele Schüler zur Schule fahren, seien die Busse so gut wie voll. Reiner Scheiger, Geschäftsführer des Ellwanger Omnibusunternehmens Mack, erklärt, selbst wenn es nur 20 Prozent mehr Fahrgäste wären, müsste man die Kapazitäten verdoppeln. Sowohl bei den Fahrzeugen als auch bei den Angestellten. „Wenn der Bus voll ist, ist er voll“, sagt Scheiger. Egal ob einer oder 30 Personen mehr mitfahren.

Grundsätzlich findet Scheiger die Idee des kostenlosen öffentlichen Personennahverkehrs aber gar nicht so schlecht. Er sieht neben der Finanzierung und den fehlenden Kapazitäten allerdings noch ein weiteres Problem: die Schnelligkeit. Wenn die Menschen das Auto stehen lassen sollen, dürfte nicht nur das Finanzielle eine Rolle spielen. Der ÖPNV müsste immer Vorrang vor dem Individualverkehr haben. „Der Bus müsste nicht nur günstiger, sondern auch schneller als das Auto sein.“ Was für Scheiger ein komplettes Umdenken in der Verkehrsabwicklung bedeuten würde.

Nachhaltige Strategie wäre besser

Das Landratsamt geht davon aus, dass ein kostenloser ÖPNV im Ostalbkreis nicht dazu führen würde, dass mehr Menschen mit Bus und Bahn fahren. Das sieht man auch daran, dass der Pkw-Bestand jährlich um zirka 4000 Fahrzeuge wächst. „Wir würden auch lieber über eine langfristige und nachhaltige Finanzierungsstrategie mit Land und Bund sprechen als über plakative Ideen wie den kostenlosen ÖPNV“, sagt Dietterle. Der Vorschlag vom Landratsamt wäre zum Beispiel, über das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz zu reden. Dabei könnte es dann darum gehen, Finanzhilfen vom Bund zu bekommen, um die Verkehrsverhältnisse erst mal zu verbessern. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass – anders als in großen Metropolen – in ländlichen Bereichen der ÖPNV das Mobilitätsbedürfnis noch längst nicht abdecken kann.