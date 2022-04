Kostenloser Haarschnitt: Aalener Friseur stellt seinen Salon für Flüchtlinge zur Verfügung

Die Hilfsbereitschaft für Flüchtlinge aus der Ukraine ist auch in Aalen ungebrochen. Zahlreiche Bürger engagieren sich, um den Menschen in ihrer vorübergehenden neuen Heimat zu helfen. Auch Bernd Bäuerle, Innungsobermeister der Friseurinnung Aalen und Inhaber des Friseursalons Bäuerle im Pelzwasen, möchte ein Zeichen setzen. Am Donnerstag stellt er seinen Damensalon kostenlos zur Verfügung. Hier werden zwei Friseurinnen, die ihr Land wegen des Kriegs verlassen mussten, ukrainischen Flüchtlingen die Haare schneiden. Diese Aktion ist die letzte gute Tat, an der Bäuerle beteiligt ist. Ende Juli schließt er seinen Salon in der Hölderlinstraße.

Beim Friseurbesuch kommen Kunden und Mitarbeiter schnell ins Gespräch. Neben einem Small Talk werden beim Haarewaschen, Färben, Legen und einer neuen Dauerwelle auch ernsthafte Themen angesprochen. War einst das vorherrschende Thema auch im Salon Bäuerle die Corona-Pandemie, dreht sich seit Wochen alles rund um den Krieg in der Ukraine und das Leid von zahlreichen Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten.

Viele davon leben mittlerweile auch in Aalen. Um sie kümmern sich sowohl Sozialbetreuer des Landratsamts Ostalbkreis als auch Mitarbeiter des Integrationsmanagements der Stadt Aalen. Eine Sozialbetreuerin gehört auch zu den Kunden, die Bäuerle vor Kurzem in seinem Salon bedient hat. Zu ihren Schützlingen zählen auch zwei Frauen, die in der Ukraine im Friseurhandwerk ausgebildet wurden und die ihren Leidensgenossinnen nach der Flucht in ein fremdes Land und den damit verbunden Strapazen etwas Gutes tun möchten. Insofern sei die Idee geboren worden, ihnen kostenlos die Haare zu schneiden.

Ihr Anliegen habe die Sozialbetreuerin Bäuerle kundgetan und für diesen sei es eine Selbstverständlichkeit gewesen, zu helfen und in Not geratenen Frauen ein Stück Lebensqualität wieder zurückzugeben. Insofern habe er prompt entschieden, seinen Damensalon am Donnerstag von 8 bis 11 Uhr kostenlos für diese Aktion zur Verfügung zu stellen. Rund zwölf Frauen, die am Donnerstag per Bus in den Salon anreisen und hier von einer Sozialbetreuerin und einer Dolmetscherin betreut werden, sollen hier kopfmäßig verschönert werden. Bereits vereinbarte Termine für Kunden werde er in dieser Zeit im Herrensalon des rund 100 Quadratmeter großen Geschäfts abwickeln. Sollten die aus der Ukraine stammenden Friseurinnen nicht alle Utensilien dabei haben, werde Bäuerle dafür aufkommen. Dabei denkt er auch an die Farbe, die mitunter auf den Haaren der Flüchtlinge landet.

Bäuerle hofft, mit seinem Einsatz auch andere Betriebe und die Berufsfachschule dazu zu motivieren, ihre Salons und Räumlichkeiten für solche Aktionen zur Verfügung zu stellen. „Das ist das Wenigste, das wir für diejenigen Menschen tun können, die ihr Hab und Gut verloren haben und nach wie vor von ihren Angehörigen getrennt sind.“

Mit seinem sozialen Engagement setzt Bäuerle auch einen Schlussstrich in seinem Salon im Pelzwasen. Ende Juli wird der 65-Jährige den Betrieb aus gesundheitlichen Gründen schließen. Die Suche nach einem Nachfolger sei nicht von Erfolg gekrönt gewesen und seine beiden Kinder seien in anderen Branchen tätig. Nach dem Ende werde der Salon zu Wohnungen umgebaut, sagt er im Gespräch mit den „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“.

Der Abschied tut weh. Immerhin blickt Bäuerle mit dem Salon im Pelzwasen auf eine lange Historie zurück. 1961 wurde dieser von seinem Vater Paul eröffnet. Als dieser altersbedingt die Segel streichen musste, stieg Bernd Bäuerle 1979 nach einer Friseurlehre und dem Abschluss des Meisterbriefs in den Betrieb ein. Diesen übernommen zu haben, habe der heute 65-Jährige keine Sekunde lang bereut. Die Arbeit im Friseurhandwerk, in dem er seit 50 Jahren tätig und 40 Jahre selbstständig ist, habe immer großen Spaß gemacht. Doch altersbedingt müsse er nunmehr einen Schlussstrich ziehen.

Ganz an den Nagel hängt er seine Passion allerdings nicht. Das Zweithaar-Studio im Ostalb-Klinikum, das seine Frau Elvira als Friseurmeisterin federführend betreibt, bleibe zur Zufriedenheit der zahlreichen Stammkunden erhalten. Hier würden auch diejenigen Mitarbeiterinnen eingesetzt, die mit der Geschäftsaufgabe im Pelzwaren ihren Arbeitsplatz verlieren. Auch Bernd Bäuerle wolle in der Geschäftsstelle im Aalener Ostalb-Klinikum noch ab und an im Laden stehen, um dem Bedarf im Zweithaar-Bereich mit Perücken und Toupets Rechnung zu tragen. Denn dieser sei angesichts der zahlreichen Chemo-Patienten nach wie vor gefragt. Ebenfalls mit Dienstleistungen versorgt würden die Bewohner des Samariterstifts in der Aalener Jahnstraße, um die sich nach wie vor seine Frau Elvira kümmern wird.

Mit Blick auf die Vergangenheit sei die Corona-Pandemie die größte Herausforderung auch für seinen Salon gewesen, blickt Bäuerle zurück. Zwei Lockdowns und Beschränkungen im Rahmen der Verordnung hätten vielen Betrieben die Kunden vergrault. Unabhängig davon bestehe in der Branche analog zu Metzgern und Bäckern ein Fachkräftemangel. Insofern sei es kaum möglich, einen Nachfolger für einen bestehenden Friseursalon zu gewinnen, sagt Bäuerle und denkt auch an den Salon Schnee in der Beinstraße, der angesichts eines mangelnden Nachfolgers über kurz oder lang die Segel streichen müsse.

Die Segel streichen werde auch Bäuerle als Innungsobermeister. Bei den Neuwahlen im kommenden Jahr werde er nicht mehr zur Verfügung stehen, kündigt der 65-Jährige an, der dieses Amt seit 34 Jahren inne hat. Er möchte das Feld der jüngeren Generation überlassen. Bereits abgegeben hat er sein Amt im Vorstand der Kreishandwerkerschaft in Ulm und sein Engagement beim Landesverband, in dem er über zehn Jahre lang tätig gewesen sei. Sorge bereiten würde Bäuerle die Zukunft der Friseurbetriebe, in denen es in Aalen noch jede Menge gebe. Die kommenden Jahre werden allerdings viele nicht überleben.