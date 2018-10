Korridorsperrung für Lkw wird aufgehoben

Die Korridorsperrung für Lastwagen im östlichen Kreisgebiet wird mit Ablauf des Monats Oktober aufgehoben. Dies hat Landrat Klaus Pavel in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Kreistags am Dienstag in Aalen mitgeteilt.

Nachdem die Mautpflicht nun auf allen Bundesstraßen gilt, gebe es keine Grundlage mehr für die Komplettsperrung auf württembergischer Seite. Bestehen bleibt dagegen die Beschränkung der Geschwindigkeit auf 30 Kilometer pro Stunde in einigen Ortsdurchfahrten, die in diesem Zusammenhang angeordnet worden war. Außerdem will der Kreis durch Verkehrsmessungen feststellen, welche Konsequenzen der Wegfall der Korridorsperrung hat.

Diese war 2011 verhängt worden, nachdem der Landkreis Ansbach und die Stadt Dinkelsbühl auf bayerischer Seite die Bundesstraße 25 für die „Brummis“ dicht gemacht hatten. Damit diese nicht in den östlichen Teil des Ostalbkreises ausweichen, hatte der Ostalbkreis seinerseits den Bereich zwischen den Bundesstraßen 29 und 290 für die Lastwagen für tabu erklärt.

Aufgrund der nunmehr ausgeweiteten Mautpflicht, sagte Pavel weiter, hätten sowohl der Landkreis Ansbach als auch die Stadt Dinkelsbühl das Durchfahrtsverbot für schwere Lastwagen wieder aufgehoben und die entsprechenden Schilder bereits abgebaut. Daher seien nun der Ostalbkreis und die Stadt Ellwangen am Zug.

Beide würden die von ihnen erlassen Verfügungen zum Durchfahrtsverbot zum 31. Oktober aufheben.