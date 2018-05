Kopftuchtragender Pfarrer ist von Hass-Mails „angefressen“

Aalens katholischer Pfarrer Wolfgang Sedlmeier hat an Pfingsten Schlagzeilen gemacht, weil er mit einem Kopftuch gegen Alice Weidel und die AfD protestiert hat. Jetzt bekommt er viele Hass- und Hetz-Mails.

Rund 300 E-Mails aus ganz Deutschland hat Sedlmeier bekommen. Über 80 Prozent davon seien sehr aggressiv, viele „in einer für mich schwer erträglichen beleidigenden Weise“, stellt er fest, nachdem er Montagnacht aus seinem Pfingsturlaub in Paris zurückgekehrt war. Dort hatte Sedlmeier zehn Jahre lang als Pfarrer der deutschen Gemeinde gewirkt. Jetzt räumt er ein: Die vielfach üblen und harschen Reaktionen auf seine Kopftuch-Aktion „haben mich schon angefressen“.

Ich hoffe, dass ich nichts daraus gelernt habe.

Denn sonst würde er, wie er sagt, in Konflikt geraten, sollte er noch einmal in eine Situation kommen, in der er einfach ungewöhnlich reagieren müsse. Wie er es mit dem Kopftuch zu Pfingsten auf die Rede der AfD-Politikerin Alice Weidel hin getan hatte, die von „Kopftuchmädchen und alimentierten Messermännern und sonstigen Taugenichtsen“ gesprochen hatte.

Da bin ich vielleicht selbst zum Wutbürger geworden.