Ein bisschen was haben sie noch vor. Dass bisschen ist die Relegation zur Fußball-Bezirksliga. Die geht die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II jetzt, nach dem verlorenen Finale um den Bezirkspokal, an. TSG-Trainer Christoph Merz, Trainer des Tabellenzweiten der Fußball-Kreisliga, sah kurz nach dem Abpfiff in Ebnat und dem 0:2 gegen den FV Sontheim die nächste Möglichkeit, mit seiner TSG Großes zu erreichen. „Die Relegation haben wir ja auch noch. Dass es nicht einfach wird, ist auch klar“, merkte Merz an. Die Gegner stehen noch nicht fest.

Ein bisschen hing das Endspiel doch noch nach, wenn man den Worten von Kai Schiefgen folgt. „Wir hätten in der ersten Halbzeit vielleicht das 1:1 machen müssen“, konstatierte der Defensivmann. Dann laufen Spiele manchmal anders - die guten Chancen hatte die TSG-Reserve jedoch erst als es 0:2 stand. Seine Mannschaft spielte gegen den Tabellenführer der Bezirksliga ordentlich mit, produzierte aber vor allem in der ersten halben Stunde des Endspiels zu viele Fehler. „Vielleicht wegen der Aufregung, eigentlich können wir es. Nach dem 0:1 haben wir in der Halbzeit gesagt: Köpfe hoch“, erklärte Schiefgen. Die müssen auch nach der Niederlage hoch.

Schiefgen blickte schnell auf besagte Relegation, die nach den beiden letzten Spieltagen in der Liga ansteht. In den noch verbleibenden zwei Partien in der Kreisliga widmet sich die TSG-Zweite an diesem Samstag der TSB Schwäbisch Gmünd ehe es in der letzten Runde noch zum SV Göggingen geht. Und zuletzt in dieser bisher so erfolgreichen Saison die nächsten zwei Finals, die Relegation.

„Der Aufstieg ist ein Muss“, befindet Schiefgen. Dass es bei dem Endspielgegner auch noch um den Aufstieg geht, ist eine bedeutsame Gemeinsamkeit der diesjährigen Finalisten. Doch Erdal Kalin, Trainer der Sontheimer sagt: „Die Landesliga ist kein Muss.“