Konzertring Aalen: Hochkarätiger Einstieg in die neue Saison

Der Konzertring der Oratorienvereinigung startet mit einem Glanzlicht, eingebunden in den Rahmen der Aalener Kulturwochen, in die neue Saison. Am Montag, 12. Oktober, um 20 Uhr sind das Minguet Quartett und Victor Villena am Bandoneon zu Gast in der Stadthalle.

„Hinreißend gespielt… sehr fein erspürt und erstklassig musiziert.“ So würdigt das Musikmagazin Fono Forum zu Beginn dieses Jahres die Interpretationen des Minguet Quartetts, das zu den international gefragtesten Streichquartetten zählt und erst jetzt auch bei den Salzburger Festspielen zu hören war.

Zu Ludwig van Beethovens 250. Geburtstag 2020 präsentiert das Quartett gemeinsam mit dem in Frankreich lebenden Argentinier Victor Villena einen bunten Mix aus Beethovens Streichquartett op. 18 Nr. 2, Werken von Enrique Delfino, Gustavo Beytelmann und Alejandro Schwarz sowie Astor Piazzollas „Tango Sensations“.

Die Konzertreihe wird unter derzeit besonderen Bedingungen wieder aufgenommen. Unter Einhaltung aller aktuellen Vorschriften wird das Publikum mit Abstand platziert und bei einer entsprechend verkürzten Aufführungsdauer auf eine Pause verzichtet.

Das 25-jährige Trompetengenie Simon Höfele, einer der aufregensten Musiker der jungen Generation, wird am 3. Dezember begleitet vom Bayerischen Kammerorchester Bad Brückenau unter der Leitung des Dirigenten Sebastian Tewinkel. Werke von Alessandro Marcello, Anton Arensky, Tomaso Albinoni und Peter Tschaikowsky interpretiert von diesem Ausnahmekünstler zusammen mit dem Bayerischen Kammerorchester versprechen einen Hörgenuss auf allerhöchstem Niveau.

Das in Wien beheimatete Streichquartett ensemble LUX wird am 11. März 2021 in der Stadthalle neben dem Streichquartett Nr. 12 von Dmitri Schostakowitsch und Béla Bartóks Streichquartett Nr. 5 als absolute Besonderheit das Werk „Juli im August“ von Manuel Durão, dem Dirigenten des Collegium Musicum, präsentieren.

Alte Musik ist nicht das, was einem zuerst in den Sinn kommt, wenn man an New York denkt. Aber seit einigen Jahren gibt es dort ein aus vier Sängern bestehendes Vokalensemble, das die Welt der Alten Musik aufhorchen lässt: New York Polyphony. Am 11. April 2021 legt es seinen Fokus auf Werke der wiederentdeckten Musik des Mittelalters und der Renaissance. Gleichzeitig gibt das Quartett jedoch immer wieder neue Werke in Auftrag und wählt dafür Komponisten, die von der Alten Musik ebenso inspiriert sind wie die Sänger selbst.

Die Konzertreihe komplettiert das in Vorarlberg beheimatete Barockorchester Concerto Stella Matutina am 21. Juni 2021. Nicht Vivaldis Vier Jahreszeiten, sondern die Vier Tageszeiten werden hier in Form eines Pasticcio wie in der Barockzeit auch üblich aus der Kreativwerkstatt des Ensembles in einen thematischen Kontext gebracht.

Auch auf die Konzertabende, die coronabedingt ausfallen und verschoben werden mussten, weist der Konzertring nochmals hin. Mit dem Fauré Quartett kommt ein Ensemble mit Weltgeltung und der Leidenschaft für besondere, maßgebliche Kammermusik am 20. Oktober 2020 auf die Konzertbühne. Das Quartett hat sich innerhalb weniger Jahre als weltweit führendes Klavierquartett ausgewiesen. Aktuell macht das Quartett mit der Welt-Ersteinspielung der eigens arrangierten Meisterwerke „Bilder einer Ausstellung” von Modest Mussorgsky von sich reden.

Zudem ist dann am 2. Februar 2021 das Ensemble Fagottissimo Stuttgart mit einem höchst interessanten und abwechslungsreichen Repertoire am Start, ein Konzertabend, der im Juni dieses Jahres ebenso nicht stattfinden konnte.