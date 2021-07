In der Gerberstraße ist es am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen, in deren Verlauf ein 67-Jähriger seinen Kontrahenten offenbar mit einem Messer bedroht hat. Die Hintergründe des Streits sind noch unklar. Das Polizeirevier Aalen hat Ermittlungen aufgenommen.