Inzidenzgrenze von 100 erstmals überschritten - Wert aktuell bei 106

Die Zahlen steigen im Ostalbkreis kontinuierlich an. Am Donnerstag registrierte das Gesundheitsamt 71 Neuinfektionen. Damit wurden seit März des vergangenen Jahres 9890 Menschen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet. Davon gelten 9138 als genesen, zehn mehr als am Vortag. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert lag laut Landesgesundheitsamt am Donnerstag bei knapp 94. Am Freitag riss der Ostalbkreis erstmals den Grenzwert von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Aktuell liegt der Wert bei 106.

Wird der Grenzwert in den kommenden beiden Tagen ebenfalls oberhalb der 100er-Marke liegen, muss der Kreis erneut schärfere Regeln erlassen. Dann schließt der unter anderem der Einzelhandel erneut komplett.

Die Kurve der aktiven Fälle geht ebenfalls weiter nach oben. 458 Menschen sind aktuell im Ostalbkreis infiziert. Das sind 55 mehr als am Vortag. Im Landkreis Schwäbisch Hall, der einen Inzidenzwert von 278 (Stand Freitag) hat, sind es 805 aktive Fälle. Ab Samstag, 20. März, gilt die Ausgangssperre rund um die Uhr. Die Bürger dürfen dann nur noch mit triftigen Gründen vor die Tür – hier gibt es eine Übersicht, was erlaubt ist und was nicht.

Das Abholen von Essen in der Gastronomie sowie die Fahrt zu Corona-Testungen seien beispielsweise weiterhin möglich, heißt es in einer Mitteilung am Freitag auf der Kreiswebseite. Und weiter: „Mit der Ausgangsbeschränkungen am Tag sollen Gruppenbildungen und damit mögliche Infektionsquellen vermieden werden“, so Landrat Gerhard Bauer.

Bei den bayerischen Nachbarn hat es bei der Inzidenz einen verwunderlichen Rückgang gegeben. Von 98 am Donnerstag auf 89 am Freitag. Doch Landrat Stefan Rößle äußert sich dazu wie folgt: „Beim heutigen Inzidenzwert handelt es sich um eine fragliche Momentaufnahme, die keinesfalls bedeutet, dass wir uns im Moment auf einem guten Weg befinden. Im Gegenteil ist nach wie vor mit steigenden Zahlen zu rechnen“, wird er auf der Webseite der Kreisverwaltung zitiert. Derzeit sind 260 Menschen im Kreis infiziert. Weitere Lockerungen werde es nicht geben, heißt es weiter. Auch, wenn diese ab Montag, 22. März, möglich wären.

Im Ostalbkreis hat es einen erheblichen Anstieg bei den Todesfällen gegeben. Sechs Menschen starben im Zusammenhang mit Covid-19. Der Wert erhöht sich damit auf 294 seit Ausbruch der Pandemie. Die meisten aktiven Fälle sind in der Stadt Schwäbisch Gmünd hinzugekommen. Die Stadt an der Rems verzeichnet derzeit auch die meisten Infektionsfälle von 120 (+28). In der Kreisstadt Aalen hat es neun weitere Fälle gegeben. Der Wert erhöht sich auf 74.