Kontaktbüro für Netzwerk Ukraine

Im Um-Welthaus Aalen (Torhaus, vierter Stock) ist ab sofort ein Kontaktbüro des Netzwerks „Ostalbkreis hilft Ukraine“ eingerichtet und regelmäßig nachmittags besetzt. An das Kontaktbüro können sich auch russisch sprechende Ukrainer wenden. Das Büro ist auch per Telefon und E-Mail erreichbar.

In dem Netzwerk „Ostalbkreis hilft Ukraine“ haben sich regionale zivilgesellschaftliche Akteure mit ukrainischen Mitbürgern zusammengeschlossen. Sie wollen die Ankunft ukrainischer Flüchtlinge in Aalen unterstützen und Hilfslieferungen in die Ukraine organisieren. Zwei Psychologinnen aus der Ukraine werden bei act for transformation mitwirken und man will versuchen, ein Netzwerk psychologischer Begleitung und Betreuung in der Region aufzubauen. Auch eine Mutter-Kinder Gruppe soll bald im Um-Welthaus angeboten werden.

Um Angebote für Mütter und Kinder zu starten, ist ein Spendenkonto eingerichtet und es werden auch Sachspenden entgegengenommen.