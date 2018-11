Kontakta zum dritten Mal in Aalen eröffnet

213 Aussteller haben sich für die Messe Kontakta angekündigt, die am Donnerstag zum dritten Mal in Aalen eröffnet worden ist. „Wir wollen zeigen, was Heimat für die Region zu bieten hat“, sagte Bürgermeister Wolfgang Steidle und erwähnte diverse regionale Projekte wie den Digital Hub und den Accelerator, ein Gebäude für Startups. „Wir machen das nicht einfach so, sondern dass die Menschen sich in ihrer Heimat wohlfühlen.“ Als Baubürgermeister freue er sich besonders über die Tatsache, dass auch energieeffizientes Bauen, Sanieren und Wohnen auf der Messe thematisiert werde.

Ulrich Holzbaur von der lokalen Agenda begrüßte die Besucher als „Mitstreiter für eine nachhaltige Entwicklung der Region“. Nachhaltigkeit sei, wenn die Region selber etwas dafür tue. Da sei auch der Bildungsauftrag sehr wichtig. Messeveranstalter Josef Albert Schmid lobte die Messe als zielgerichtet und nicht nur als „Verbrauchermesse“. Nachhaltig sei allein schon der begrenzte Platz auf dem Greutplatz vor der Ulrich-Pfeifle-Halle. Da könne jeder auf sehr kurzen Wegen an die entsprechenden Informationen kommen.