Konstanz ist eine Stadt am Bodensee

Sollte man auf den Fußball-Verbandsligisten TSV Essingen derzeit wetten, würden wohl selbst die Buchmacher ins Schwitzen kommen. Auf das 0:8-Fiasko in Wangen folgte ein starker Auftritt beim 2:0-Derbysieg gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen. An diesem Samstag unterlag der TSV dann wieder mit einer ernüchternden Leistung, vor allem in der zweiten Halbzeit, beim Abstiegskandidaten VfL Sindelfingen mit 1:4. Der reaktivierte Lars Eisenmann fasst die Leistungsachterbahn recht passend zusammen: „Wenn bei uns jemand von Konstanz spricht, dann fahren alle an den Bodensee.“

Es dauerte etwas, bis die Partie beim VfL an Fahrt aufnahm, dann aber kam der VfL zu seiner ersten Chance: Daniel Kniesel versuchte es mit einem Schlenzer vom Strafraumeck, doch Essingens Schlussmann Philipp Pless klärte den Ball zur Ecke, die nichts einbrachte (11. Minute). Diese Szene schien auch den TSV zu wecken. Nach einem langen Ball tauchte Stani Bergheim plötzlich frei vor Sindelfingens Nummer eins, David Kocyba, auf, scheiterte jedoch an diesem (13.).

Bis zu diesem Zeitpunkt dachte keiner daran, dass solch ein Endergebnis zustande kommen würde, denn der TSV bestimmte die Partie. Doch die Gastgeber kamen mehr und mehr in die Partie, so scheiterte Timo Krauß mit seinem Distanzschuss nur knapp (26.). Das Spielgeschehen fand jedoch meistens im Mittelfeld ab, Torchancen waren im ersten Durchgang Mangelware. Das sollte sich dann in den zweiten 45 Minuten schlagartig ändern, jedoch zu Ungunsten des TSV. Nach einem Fehlpass im Mittelfeld ging es plötzlich ganz schnell: Alex Markzel Aleman Solis kam auf links an den Ball, umkurvte Pless und schob zum 1:0 ein (55.). Ein weiterer Fehler in der Essinger Hintermannschaft sorgte dafür, dass Kevin Balzer recht unbedrängt an den Ball gelangte und zum 2:0 einschob (60.). Innerhalb von fünf Minuten hatte der TSV die Partie abgeschenkt. Das 0:3 verhinderte dann Pless, als er gegen Aleman Solis stark klärte (70.). Essingen in der Offensive fand nicht mehr statt.

Glotzmann sorgt für die Entscheidung

Als Oliver Glotzmann sich dann ebenfalls über seine Freiheiten im TSV-Strafraum wunderte und dankend zum 3:0 einschob, war spätestens ein Strich unter dieser Partie (78.).

Zwar durfte Christian Essig noch einmal seine unbestrittenen Freistoßqualitäten unter Beweis stellen und zum 1:3 verkürzen (88.), doch es war nicht einmal ein Strohfeuer. Nur zwei Minuten später schloss Sindelfingens Niko Klein einen Konter zum 4:1-Erfolg ab (90.). Es bleibt dabei: Essingen kann in Sindelfingen nicht gewinnen, hat jedoch auch einen gehörigen Teil zu dieser Niederlage beigetragen. Vielleicht geht es ja in der kommenden Saison auch mal zu einem Duell nach Konstanz.