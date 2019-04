Konrad Wysocki wedelt nicht nur mit dem Handtuch

Konrad Wysocki drehte sich noch einmal um, winkte und stieg dann in die Katakomben der Arena Hohenlohe hinab. Fans hatten zuvor seinen Namen skandiert. Fans von ratiopharm Ulm. Dabei trägt er das orangene Trikot der Ulmer längst nicht mehr. Sie haben ihren einstigen Leistungsträger nicht vergessen, auch wenn sein Engagement in der Münsterstadt schon mehr als zehn Jahre her ist.

Auch wenn er, Sportler wie er ist und mit seinen 37 Jahren Profi genug, diesen Ulmern gerne mehr als paar Körbe (11) ins Osternest gelegt hätte. Dass Wysocki ausgerechnet in seinem 250. Spiel in der Basketball-Bundesliga mit den HAKRO Merlins Crailsheim eine knappe Derbyniederlage erlitt, wurmte ihn schon. Sogar so sehr, dass die 249 Spiele zuvor mal kurz Geschichte waren. „Ein Sieg hätte mir mehr bedeutet“, bekannte der Flügelspieler.

Wysocki startete, Wysocki warf in den ersten beiden Vierteln drei Dreier (bei drei Versuchen) und Wysocki traf aus der Distanz nach der Halbzeitpause wie alle anderen Crailsheimer nicht mehr von der Dreierlinie (der Knackpunkt des Spiels, bei 14 (!) Versuchen), am Ende fehlten ausgerechnet drei Punkte. Geschichte.

Seit fast vier Jahren sind sie mit Wysocki aber „durch dick und dünn gegangen“, wie der Sportliche Leiter der Zauberer, Ingo Enskat, seinen vorbildlichen Profi im Rahmen dieses 250er Jubiläums entsprechend würdigte. Und sie werden es noch sechs Spiele tun, in diesem harten Abstiegskampf in der Basketball-Bundesliga. „Konrad ist einer, der immer weiter kämpft.“

Wysocki hilft immer noch

So einer wie dieser Small Forward kann freilich immer noch noch helfen. Wenn so, wie gegen Ulm, die Power eines 37-Jährigen aussieht, will man gerne 37 sein. „The Energizer“ verfügt über eine gewisse Erfahrung gepaart mit Fitness, auch wenn die Jungen, wie der gebürtige Aalener Joschka Ferner auf seine Position drängen und natürlich den Elan der Jugend als Vorteil haben. „Man sieht auf dem Feld, dass ich nicht mehr der schnellste bin, da laufe ich doch einigen hinterher. Wenn du morgen früh meine Frau anrufst, dann wird sie dir erzählen, wie fit ich bin“, sagte Wysocki nach dem 79:82 gegen Ulm und sorgte für einen Lacher.

Letzte Aufgabe: Klassenerhalt

Der 2,01 Meter-Mann, der dennoch irgendwie geschmeidig wirkt, hat eine letzte Aufgabe bis zum Saisonende. „So lange ich noch helfen kann, mache ich das gerne. Es funktioniert noch. Ich möchte nie derjenige sein, der auf der Bank sitzt und mit dem Handtuch wedelt, merkte der einstige deutsche Nationalspieler an. Mit einem Nachsatz: „Wenn nicht, dann haben wir Coach und Staff, die mich dann bitte hinsetzen und sagen: Junge, das war es.“