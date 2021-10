Konrad Saur folgt auf Margret Glaser

Nach über neun Jahren Arbeit hat sich Margret Glaser bei der Hauptversammlung nicht mehr zur Wiederwahl als Vorsitzende des Kirchenchors Sankt Nikolaus Waldhausen gestellt. Sie bleibt jedoch als stellvertretende Vorsitzende weiter aktiv dabei. Konrad Saur wurde einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt.

Die Chormitglieder und die Vorstandschaft bedankten sich bei Margret Glaser für ihren langjährigen Einsatz für die Chöre. Der neue Vorsitzende Konrad Saur bedanke sich bei den Sängerinnen und Sängern für das Vertrauen und betonte in seiner Antrittsrede, dass der Kirchenchor mit den beiden Chören sehr gut aufgestellt sei. Mit Stefan Hahn-Dambacher habe man einen großartigen Chorleiter für die beiden Chöre. Die wichtigste anstehende Aufgabe sei es jetzt, coronakonforme Probenräum für beide Chöre zu finden. Aktuell fänden die Proben noch in der Kirche statt. Wichtig sei auch, so Saur, die gute Kooperation der beiden Chöre weiter zu fördern. „Die Zukunft für beide Chöre sehe ich sehr positiv, wir haben eine hohe Qualität und sehr engagierte Sängerinnen und Sänger“, sagte Saur.

Neben dem Vorsitz wurden weitere Positionen in der Vorstandschaft neu gewählt. Auch die langjährigen Vorstandsmitglieder Elisabeth Bley als Kassiererin und die Schriftführerin Relindis Litke traten nicht mehr zur Wiederwahl an. Zum neuen Kassierer wurde Lucas Maier, zur Schriftführerin wurde Nikola Engel jeweils einstimmig gewählt.

Als Notenwarte im Kirchenchor wurden Gisela Wilhelm und Relindis Litke bestätigt. Für den Chor inTakt übernehmen dieses Amt zukünftig Susanne Rettenmaier und Barbara Schneider. Als Beisitzer wurden Maria Ehspanner und Inge Wörner bestätigt, Ute Hirsch wurde als neue Beisitzerin in den Vorstand gewählt. Waltraud Dangelmaier stellte sich nicht mehr zur Wiederwahl als Beirat.

Chorleiter Stefan Hahn-Dambacher zeigte sich sehr erfreut darüber, dass beide Chöre nach der Zwangspause durch Corona wieder starten konnten. Er hoffe, dass das bereits mehrmals verschobene Konzert nun endlich 2022 stattfinden könne. Beide Chöre seien wichtig, da diese aufgrund verschiedener Schwerpunkte eine große kirchenmusikalische Bandbreite abdeckten.

Pfarrer Albert Kannaen hob in seinen Grußwort hervor, wie wichtig und wertvoll es gerade auch in der Corona-Pandemie gewesen sei, eine musikalische Begleitung der Gottesdienste durch die Schola der Chöre zu haben. Das sei eine sehr große Bereicherung der Gottesdienste. Dorothée Pfeilmeier, gewählte Vorsitzende des Kirchengemeinderats, hob in ihrem Grußwort die gute Zusammenarbeit mit dem Kirchenchor hervor. „Wir können sehr froh sein, zwei sehr gute Chöre in Waldhausen zu haben“, sagte sie.