In diesem Jahr soll es wieder eine besondere Osterlandschaft auf dem Stefansplatz in Wasseralfingen geben. Zum Binden der Girlanden wird Grünschnitt (Koniferengrün) benötigt. Wer Koniferengrün aus dem Garten abgeben kann, meldet sich bitte beim Bezirksamt Wasseralfingen unter Telefon 07361/ 9791-0 oder per E-Mail an rathaus.wasseralfingen@aalen.de. Der genaue Abholtermin wird rechtzeitig mitgeteilt.