Konfirmation in Aalen: „Gebt euren Senf dazu“

Bei wunderschönem Wetter haben am Sonntag in Aalen und Umgebung die Konfirmationen stattgefunden. In der Markuskirche wurden 19 Jugendliche von Pfarrerin Caroline Bender und Pfarrer Marco Frey konfirmiert. In der Stadtkirche zogen 22 junge Menschen mit Pfarrer Bernhard Richter über den Marktplatz zur Kirche und wurden im Festgottesdienst eingesegnet. Die Aalener Kantorei unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Thomas Haller sorgte für einen feierlichen Rahmen. Pfarrer Bernhard Richter schenkte jedem Konfirmand eine Tube Senf und stellte seine Predigt unter die Überschrift: „Gebt euren Senf dazu.“

Die jungen Menschen sollten sich einbringen, nicht einschüchtern lassen, sondern im Vertrauen auf Gott ein Zeugnis ihres Glaubens in dieser Welt geben, in Beruf, Familie und auch in der Kirche, sagte Richter.