Konfirmation: 2627 Euro für drei gute Projekte

Bei den Konfirmationen in Aalen kam durch die Kollekte und die Dankgaben der Konfirmanden die Summe von 2627 Euro zusammen. Die Konfirmierten haben jetzt das Geld mit symbolischen Schecks überreicht. 964 Euro gehen nach Mosambik für ein Schul- und Bildungsprojekt vom Vorschulalter bis zur Berufsausbildung, vermittelt durch Honorargeneralkonsul Siegfried Lingel. 854 Euro fließen an die Aktion Segeltaxi, die sich für Familien einsetzt. Lothar Schiele vom Segeltaxi nahm den Scheck entgegen und brachte seine Freude über die Spende der Jugendlichen zum Ausdruck. Weitere 854 Euro gehen an das Gustav-Adolf-Werk, und zwar speziell an ein Schulprojekt im Libanon und an ein Musikprojekt für Kinder und Jugendliche in Argentinien. Unser Bild zeigt die Konfirmierten mit Pfarrerin Caroline Bender und Pfarrer Bernhard Richter bei der Scheckübergabe im Garten des Gemeindehauses. Foto: Evangelisches Pfarramt Aalen