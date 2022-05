Konfirmanden ziehen bei schönem Wetter in die Stadtkirche ein

Derzeit finden im Verbreitungsgebiet der „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ zahlreiche Konfirmationen statt. So auch am Sonntag in der Aalener Stadtkirche, wo Pfarrer Bernhard Richter 13 junge Menschen konfirmiert hat. Bei schönstem Wetter zogen die Konfirmanden mit Kirchengemeinderätin Sabine Weinbrenner und Kirchengemeinderat Johannes Eck vom Gemeindehaus am Torplatz in die Stadtkirche. Die Konfirmanden trugen nicht nur den Katechismus vor, sondern formulierten auch neuere Texte zum Glaubensbekenntnis und zu den Geboten. Auch eine Sprechmotette zum Thema: „Ein bisschen Frieden“ wurde vorgetragen. Pfarrer Bernhard Richter sprach von einem wichtigen Tag im Leben junger Menschen. Es sei ihm immer von größter Bedeutung gewesen, dass junge Menschen etwas anfangen können mit der Bibel und dem Glauben. Vogt und Weinbrenner überreichten den Konfirmanden nach der Einsegnung ihre Denksprüche. Winfried Mack als Vertreter der Angehörigen und Familien richtete an die Konfirmanden ein sehr persönliches Wort. Eine Schola unter der Leitung von Leonhard Hölldampf sorgte für die festliche Gestaltung des Gottesdienstes.