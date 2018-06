Konfirmanden spenden an Bahnhofsmission und Vesperkirche

An ihrer Konfirmation haben die Konfirmanden der Stadtkirche Aalen gespendet. Sie ist Ausdruck der Dankbarkeit und will zugleich an die denken, denen es nicht so gut geht oder die auf fremde Hilfe angewiesen sind. Zusammen mit dem Gottesdienstopfer an der Konfirmation kamen 1320 Euro zusammen. Dieser Betrag wurde geteilt und so konnten gestern Pfarrerin Ursula Richter für die Wasseralfinger Vesperkirche und Hannelore Melcher für die Bahnhofsmission jeweils 660 Euro am Aalener Bahnhof in Empfang nehmen. Beide Einrichtungen hatten die Konfirmanden bei einem Besuch kennengelernt. Pfarrerin Richter, Schirmherrin Melcher und Sonja Kleiner bedankten sich bei den Neukonfirmierten und sprachen von einem starken Zeichen der Solidarität. Das Bild zeigt die Aalener Konfirmanden mit Pfarrer Bernhard Richter, Hannelore Melcher und Pfarrerin Ursula Richter bei der Scheckübergabe.