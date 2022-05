Konfirmanden sammeln für zwei gute Zwecke

Am 8. und am 15. Mai waren in der Aalener Stadtkirche von Pfarrerin Caroline Bender und Pfarrer Bernhard Richter 30 junge Menschen konfirmiert worden. Am Ende der Unterrichtszeit bereits hatten die Konfirmanden abgestimmt, welchen Projekten ihre Dankgabe und das Gottesdienstopfer zugute kommen sollen. Und so wurden beim Nachtreffen jetzt auf Gleis eins am Aalener Hauptbahnhof der Bahnhofsmission und einem Projekt des Kinderhilfswerks Unicef ein Scheck über jeweils 1235,50 Euro überreicht. Unser Bild zeigt die Konfirmanden mit Pfarrerin Bender und Pfarrer Richter zusammen mit Sonja Kleiner von der Bahnhofsmission bei der Scheckübergabe.