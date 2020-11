Konfirmanden gedenken Verstorbenen am Mahnmal

Einen etwas anderen Konfirmandenunterricht haben am Mittwochnachmittag die Aalener Konfirmanden erlebt. Dieser fand nicht im Gemeindehaus, sondern auf der Schillerhöhe am Mahnmal statt. Wenige Tage vor dem Volkstrauertag am kommenden Sonntag gedachten hier 25 Konfirmanden mit Pfarrerin Caroline Bender und Pfarrer Bernhard Richter den Gefallenen der beiden Weltkriege, aber auch allen, die bis heute Opfer von Gewalt und Terror geworden sind. „Frieden ist nie selbstverständlich. Um Frieden muss in allen Generationen stets neu gekämpft und gerungen werden“, begann Pfarrer Bernhard Richter die Feier. Konfirmanden entzündeten zum Gedenken Teelichter an, die sie zu einem Kreuz formierten. „Kreuz ist das Zeichen der Versöhnung“ betonte Pfarrerin Caroline Bender in ihrer Rede. Ein ganz starkes Zeichen der Gedenkfeier war das über mehrere Minuten dauernde Schweigen der jungen Menschen im Gedenken an all die Opfer von Krieg und Gewalt. Für Richter und Bender war diese Gedenkfeier ein wichtiger Baustein ihres Unterrichts, weil der Volkstrauertag nicht in Vergessenheit geraten dürfe, auch 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges nicht.