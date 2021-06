Konfirmation. 13 Jugendliche in der Stadtkirche eingesegnet

Die Konfirmationen haben begonnen. Am Sonntag sind 13 Jugendliche von Pfarrer Bernhard Richter in der Stadtkirche eigesegnet worden – coronabedingt mit Maske. Richter sprach in seiner Predigt davon, dass es dringend einen steten Impuls brauche, der für Menschlichkeit und Toleranz sorge, der den anderen mit Achtung und Wertschätzung begegne. Daher wünsche er sich von den Konfirmanden, dass sie der manchmal so unbarmherzigen Gesellschaft Zeichen eines anderen Umgangs mit den Menschen setzen können. Mit dem Segen der Konfirmation sollte auf allen Wegen in die Zukunft spürbar werden: Dich schickt der Himmel.

Die Konfirmanden hatten für Begrüßung, Gebet und Glaubensbekenntnis eigene Texte vorgetragen. Kirchengemeinderat Erich Hofmann und Theologiestudent Sven Kuchler überreichten den Konfirmanden ihre Denksprüche. Der Chor CantiAAmo unter Leitung von Lukas Nagel und Kirchenmusikdirektor. Thomas Haller an der Orgel sorgten für die festliche Ausgestaltung. Das Opfer war auf Wunsch der Konfirmanden für das von Corona gebeutelte Indien und für Jugendliche im griechischen Flüchtlingslager bestimmt. Am kommenden Sonntag werden um 9.30 Uhr und um 11 Uhr in der Stadtkirche 16 junge Menschen von Caroline Bender konfirmiert.