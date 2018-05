Kompakt, offensiv - aber nicht siegreich

Für den Fußball-Verbandsligisten TSV Essingen geht es immer mehr um die berüchtigte Wurst, das war schon vor dem Nachholspiel beim SSV Ehingen-Süd klar. Letztlich sollte sich der TSV für seine diesmal kompakte Spielweise allerdings nicht belohnen, 1:1 endete am Feiertag das Duell der beiden abstiegsgefährdeten Mannschaften.

Die Taktik der Gastgeber wurde in den ersten Minuten recht schnell klar. Mit allen elf Spielern mauerte sich der SSV hinten ein und lauerte auf Fehler der Gäste aus dem Schönbrunnenstadion.

Und diese Taktik sollte aufgehen. Mit dem ersten nennenswerten Angriff über die rechte Seite kam eine Flanke in den Strafraum des TSV. Hannes Pöschl kam an den Ball und hatte wenig Mühe, das 1:0 für den SSV zu markieren (18.). Kurze Zeit darauf strich ein Freistoß von Timo Barwan nur hauchdünn am Essinger Gehäuse vorbei (25.). Doch der TSV schüttelte sich.

Serejo schließt zum Ausgleich ab

Über rechts bediente Daniel Eisenbeiß Jonathan Sedlmayer mit der Hacke und dessen Hereingabe landete bei Daniel Serejo. Der Brasilianer ließ noch einen Gegenspieler aussteigen und schloss dann zum 1:1 ab (27.). Kurz vor der Pause scheiterte Eisenbeiß mit einem Versuch an Ehingens Schlussmann Benjamin Gralla (44.).

In der zweiten Halbzeit zeigte sich der TSV sofort wieder in der Offensive. Nach einem Eckstoß von Stani Bergheim kam José Gurrionero an den Ball, seinen Versuch aus kurzer Distanz parierte jedoch erneut Gralla. Auch in der Folge war Essingen die bessere Mannschaft, Ehingen begnügte sich mit dem Lauern auf Konter. In den Torräumen der beiden Mannschaften passierte aber lange Zeit nichts.

Neuen Schwung in der Offensive brachte dann Deniz Bihr. Nach einem starken Pass von Julian Biebl lief er alleine auf das Tor zu, brachte den Ball aber nicht in selbigen unter (78.). Es war die große Chance, drei Punkte aus Ehingen zu entführen und zugleich den Abstand auf einen direkten Konkurrenten zu vergrößern.

So aber blieb es bei diesem 1:1, was keiner der beiden Mannschaften so wirklich weiterhilft - Essingen bleibt Tabellenneunter.