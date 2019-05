Kommunalwahl 2019: So hat die Ostalb gewählt

Die Europawahl ist bereits ausgezählt, auch das Ergebnis der Oberbürgermeister-Wahl in Ellwangen ist bekanntgegeben. Jetzt steht noch aus, wer in die Gremien der Städt- und Gemeinden einzieht. Auch die Mitglieder des Kreistags werden noch bestimmt. Hier gibt's alle Ergebnisse.

Ergebnisse der Kommunalwahl

Ebenfalls am Sonntag standen die Wahlen für die Ortschafts-, Gemeinderäte und Kreistage in Baden-Württemberg an. Ein paar Rathäuser in der Region begannen noch am Sonntagabend mit der Auszählung der Stimmen.

Der Großteil der Ergebnisse wird voraussichtlich im Lauf des Montags bekanntgegeben.

Kreistagswahl

Im Ostalbkreis wurde am Sonntag auch über die Besetzung des Kreistags entschieden. Das Wahlgebiet umfasst den gesamten Landkreis. Wahlberechtigt sind die Kreiseinwohner.

Bei der letzten Kreistagswahl 2014 stimmten insgesamt 118.628 Menschen ab. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 48,3 Prozent.