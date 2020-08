Kommunalpolitiker der CDU vernetzen sich

Fast 400 Kommunalpolitiker und -politikerinnen vom Ortschaftsrat bis zum Landrat stellt die CDU im Ostalbkreis. Diesen Vorrat an Fachwissen und kommunalpolitischer Erfahrung will sich die CDU noch besser zunutze machen und hat daher die „Kommunalpolitische Vereinigung“ (KPV) im Ostalbkreis neu gegründet. Die KPV ist die Interessenvertretung der Kommunalpolitik innerhalb der Partei, aber auch gegenüber den Parlamenten, Regierungen und den kommunalen Spitzenverbänden. Sie dient auch dem Austausch der Mitglieder untereinander und soll gerade bei Neuerungen im Kommunalrecht den Erfahrungsaustausch ermöglichen. Die Mitgliedschaft steht auch parteilosen Rätinnen und Räten offen, die Mitglied in einer CDU-Fraktion sind, sowie allen an der Kommunalpolitik interessierten Mitgliedern der CDU.

Anderthalb Jahre nach dem Tod des langjährigen KPV-Kreisvorsitzenden Klaus Köhle hat sich die CDU Ostalb entschieden, den Kreisverband der KPV komplett neu aus der Taufe zu heben, da mit der Kommunalwahl im vorigen Jahr ein großer Generationenwechsel stattgefunden hat und viele neue Gesichter in den CDU-Fraktionen Einzug hielten. Als Ehrengast konnte der Landesvorsitzende der KPV Baden Württemberg, Klaus Herrmann, langjähriger Landtagsabgeordneter aus Ludwigsburg, begrüßt werden, der den Verband und seine Aufgaben vorstellte. Die Aalener Abgeordneten Roderich Kiesewetter und Winfried Mack berichten über kommunalrelevante Themen aus Land und Bund wie die Corona-Hilfsprogramme, den Flächenfaktor für Kommunen, sowie die Grundsteuerreform.

Thomas Häfele, Bürgermeister Neresheims und Kreisrat, der die Neugründung bereits organisatorisch mit vorbereitet hatte, stellte sich für den Vorsitz zur Verfügung. In seiner Bewerbung skizzierte er die Herausforderungen, vor denen die Kommunen stehen, aufgrund von Corona, aber auch strukturell. Diesen Herausforderungen möchte er einen engen Austausch der vielen verschiedenen kommunalen Gremien entgegensetzen. Auch Exkursionen und Bildungsfahrten in andere Kommunen sollen einen Blick über den Tellerrand ermöglichen.

Die Versammlung bestimmte Thomas Häfele in der Folge einstimmig zum neuen Kreisvorsitzenden der KPV Ostalb.

Den weiteren Vorstand bilden: Stellvertretender Vorsitzender Jens Mayer (Fraktionsvorsitzender Gemeinderat Mutlangen), Schriftführer Tim Bückner (Kreisgeschäftsführer CDU Ostalb), David Auer (Ortschaftsratskandidat Dewangen), Beisitzer sind Thomas Wagenblast (Fraktionsvorsitzender Gemeinderat Aalen), Manuel Hoke (Gemeinderat Neuler), Richard Bosch (Gemeinderat Tannhausen), Mustafa Al-Ammar (Schechingen), Thomas Eble (Regionalverbandsdirektor, Schwäbisch Gmünd) und Christian Baron (Gemeinderat Schwäbisch Gmünd).