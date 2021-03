Kommt mehr Impfstoff auf die Ostalb? Minister Lucha bleibt schwammig

Bundes- sowie Landtagsabgeordnete aus dem Ostalbkreis haben in einem Brandbrief an Landes-Sozialminister Manne Lucha (Grüne) mehr Impfstoff für den Ostalbkreis gefordert. Die Politiker von CDU und SPD gaben in ihrem Schreiben an, dass der Impfstoff zu wenig sei und die Bevölkerungsdichte der Region berücksichtigt werden müssen.

Aufgrund des wenigen Impfstoffs müssten die Bürger, hauptsächlich Senioren, weite Wege auf sich nehmen. Viele würden nach Rot am See, Heidenheim, Ulm oder Stuttgart ausweichen. Damit habe man einen regelrechten Impftourismus ausgelöst.

Manne Lucha wies in seinem Antwortschreiben daraufhin, dass die Bindung an den Wohnort absichtlich nicht vorgeschrieben worden sei. "Damit wollen wir sicherstellen, dass Bürgerinnen und Bürger sich dort impfen lassen können, wo es für sie am geschicktesten ist", schreibt der Minister. Doch wie sieht es mit der Verteilung des Impfstoffs aus? Noch bleibt es so, dass beispielsweise Zentrale Impfzentren mehr Impfstoff bekommen, die Kreise werden gleich behandelt.

Seitdem die Bundesregierung das Impfen mit Astrazeneca gestoppt hat, wurden Tausende Termine abgesagt. Dadurch erschwert sich ohnehin die flächendeckende Versorgung. Doch zunächst könnten die Kreise nicht mit mehr Impfstoff versorgt werden, so Lucha, da dieser ohnehin knapp sei. Der Grünen-Politiker verweist außerdem auf die mobilen Impfteams, die eine zügige Impfung in Alten- und Pflegeheimen vornehmen sollen.

Allerdings lässt Lucha Hoffnung für die Zukunft, dass der Ostalbkreis mit mehr Impfstoff versorgt wird. Allerdings erst dann - logischerweise - wenn mehr davon vorhanden ist. "Dennoch wird es zeitnah, wenn mehr Impfstoff zur Verfügung steht, zu einer Impfstoff-Verteilung kommen, die auch den Bevölkerungsschlüssel berücksichtigt."