Kommentar zur SHW-Schließung: Blick in die Zukunft richten

Das angekündigte Ende der Wasseralfinger Hüttenwerk-Gießerei zeigt, dass im globalen Wettbewerb heute auch die stolzeste Tradition und hohes Können keine Garanten mehr fürs Überleben sind. Es macht zugleich aber auch deutlich, wie wichtig es für eine Stadt wie Aalen ist, Rahmenbedingungen und ein Klima zu schaffen, in denen neue, junge und zukunftsgerichtete Unternehmen entstehen, groß werden und vor allem am Ende auch hier bleiben können.

Das aus einer starken Hochschule hervorgehende Know-how hierfür gehört ebenso dazu wie attraktive Lebensbedingungen für die benötigten Fachkräfte und die notwendigen Flächen, um Unternehmen den Platz anbieten zu können, den sie für eine gedeihliche Entwicklung auf Aalener Gemarkung brauchen.

Solche Flächen wird es vermutlich in Wasseralfingen – in diesem Falle muss man sagen leider – geben, wenn SHW CT endgültig Geschichte sein und der gewiss nicht unproblematische Abbau einer ganzen Gießerei über die Bühne gegangen sein wird. Was nach dem Ende des Traditionsunternehmen in den Gebäuden oder auf dem Areal kommen könnte, darüber sollten sich alle Beteiligten rechtzeitig Gedanken machen. Denn Brachzeiten von einer Dauer wie auf dem Aalener Union-Areal oder dem alten Baustahl-Gelände – heute Stadtoval – sollten an dieser markanten Stelle in Wasseralfingen unter allen Umständen vermieden werden.