Kommentar: Schärfere Kontrollen und härtere Sanktionen sind logische Konsequenzen

Ein gemeinsames Auftreten der beiden größten Städte in unserem Landkreis ist ein gutes Zeichen. Schade ist nur, dass derzeit scheinbar zu diesen drastischen Mitteln gegriffen werden muss.

Sowohl in Aalen als auch in Schwäbisch Gmünd werden sich diejenigen Bürger, die es nicht ganz so genau nehmen mit den aktuellen Regeln, künftig zweimal überlegen, sich dem Corona-Status-Quo zu widersetzen. Dieses schärfere Einschreiten ist leider unvermeidbar, denn die Inzidenzen schießen förmlich durch die Decke. Es ist wie bei Kindern, die beim zweiten und dritten Mal immer noch nicht hören wollen: Irgendwann folgt die Konsequenz in Form der Sanktion. Anders lernt manch einer nicht. Apropos Kinder: Hart klingen die Maßnahmen bei der Notbetreuung – sie dienen aber doch nur einem Ziel: Die Notbetreuung in Gang zu halten. Schlimm genug, dass aktuell Kitas zu sind und Schüler via Fernunterricht lernen. Bräche auch noch die Notbetreuung weg, wäre Chaos vorprogrammiert.