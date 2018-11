Kommentar: Der neue Sportverein heißt Aalener Sportallianz

„Bündnis“ heißt Allianz übersetzt. Ein starkes und schönes Wort. Und im Logo des künftigen Großvereins verschmelzen die Farben aus den drei Vereinen.

Die Gründungsdaten fallen weg. Besser so. Bei aller Tradition – es geht in die Zukunft. Diese Fusion ist aber auch ein klares Bekenntnis zur Gesamtstadt Aalen und eine echte Weichenstellung für die Zukunft. Dieser große Verein kann nicht nur den Wettkampfsport in der sportbegeisterten Großen Kreisstadt ankurbeln, sondern auch den Freizeit- und Gesundheitssport auf ein breiteres Fundament stellen. Stichwort ältere Gesellschaft und verändertes Sportverhalten.

Was ganz wichtig ist: Die Sportanlagen der Vereine bleiben erhalten, ihre Zukunft wird ein gutes Stück für die Zukunft gesichert. In der ersten Dezemberwoche werden die Mitglieder in allen drei Vereinen abstimmen. Mindestens 75 Prozent müssen für die Fusion sein. Das hört sich nicht ungefährlich an: Nehmen wir Mal an, es kommen nur 100 Mitglieder zur außerordentlichen Sitzung von TSV, MTV und DJK. Stimmen also nur 26 davon dagegen, war’s das mit der Verschmelzung. Aber das ist äußerst unwahrscheinlich. Denn größerer Unmut war im Vorfeld der Verhandlungen kaum zu beobachten, das lief fast schon harmonisch, so der Eindruck. Außerdem haben die Vorstände und viele Ehrenamtliche die Verschmelzung gut vorbereitet, die Mitglieder über Sinn und Zweck informiert und sie vorbildlich „mitgenommen.“