Kombibad: Weg für Wettbewerb frei

Der Weg für einen Architektenwettbewerb zum Bau eines neuen Kombibads im Hirschbach ist endgültig frei: Der Gemeinderat hat einstimmig das Raumprogramm für ein solches Bad und die Auslobung des Wettbewerbs beschlossen.

Eine kleine Diskussion gab es lediglich darüber, ob nun die Vorgabe, eine Variante mit einer wenigstens einfachen kleinen „Puristensauna“, wie es Thomas Battran (Grüne) nannte, planerisch mit anzubieten, in der Ausschreibung auch wirklich enthalten sei. Was OB Thilo Rentschler unter Verweis auf die Formulierung „und/oder“ in der entsprechenden Passage des Auslobungstextes mehrfach versicherte.

„Ob Puristen-, Touristen- oder Nudistensauna“, man vergebe sich damit nichts und schließe nichts aus, sagte Thomas Wagenblast (CDU). Damit sei auch das Anliegen jener Petition berücksichtigt, mit der sich treue Saunagänger vom jetzigen Hallenbad für eine Sauna auch im neuen Kombibad stark gemacht hatten.

Senta D’Onofrio (SPD) sagte, innerhalb der dezentralen Aalener Bäderstruktur müssten sich die Angebote voneinander abgrenzen. Wenn man einmal wisse, was eine Ertüchtigung der Limesthermen samt der dortigen Saunalandschaft kosten werde, müsse man sich gegebenenfalls beim Thema Sauna „neu positionieren“.