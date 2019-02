Kombibad: Siegerentwürfe kommen ganz gut an

Nächste Runde beim Kombibad: Dem Gemeinderat sind am Donnerstag die beiden Siegerentwürfe und die der drei weiteren Preisträger präsentiert worden. Die Pläne der beiden Sieger des Architektenbüros kommen durch die Bank gut an in den Fraktionen. Anregungen, Tipps und gelinde ausgeprägte Bedenken gab es aber eine Menge. Beispielsweise, ob die Topografie hier nicht zu Mehrkosten führen könnte oder wie das mit den Folge- beziehungsweise Betriebskosten aussieht.

Was ziemlich fest steht: Einer der beiden Siegerentwürfe kommt, wohl überarbeitet und modifiziert, zur Entscheidung. Architekt Wolfgang Riehle, der Vorsitzende des Preisgerichts, ging besonders auf sie näher ein. Die „Aalener Nachrichten“ hatten sie bereits ausführlich vorgestellt. Ganz kurz: Das Büro Lehmann Architekt (Offenburg) legt das Hauptgebäude so, dass die Talaue erlebbar bleibt. Das Tal ist für Riehle übrigens ein „wunderschöner Landschaftsraum“, zu dem man gratulieren dürfe. Das Büro 4a Architekten (Stuttgart) fügt das Gebäude in den Hang ein, die Dachterrassen werden begrünt. Mit beiden Entwürfen könne man „sehr gut arbeiten“, so Thomas Wagenblast (CDU), er hat aber auch etwa Sorge, dass die Hang-Version zu Mehrkosten führen könnte. Er erinnerte auch an die Dimension des Vorhabens – es geht um etwa 35 Millionen Euro und um ein Projekt, über das man „gefühlt alle 50 Jahre entscheidet“.

Da liegt „der Hund begraben“

Und die Kosten einzuhalten, ist Hermann Schludi (SPD) sehr wichtig. Der Hang ist auch für ihn „eine kleine Unsicherheit.“ Dort liegt auch für Johannes Thalheimer (Freie Wähler) „der Hund begraben“. Weiter möchte er das Thema Hochwasserschutz und Überschwemmungen (durch den Hirschbach) weiter geprüft sehen.

Wie groß soll eine Sauna sein?

Weitere Themen waren eine modulare Sauna oder das Dampfbad. Für Holger Fiedler (Die Linke/ProAalen) ist sie im einen Siegerentwurf „viel zu klein“, im anderen an der falschen Stelle.

Michal Fleischer (Grüne) forderte eine Betrachtung der Betriebs- und Folgekosten, die ist auch Claus Albrecht (Freie Wähler) wichtig. Für Karin Boldyreff-Duncker (Grüne) erfüllen die beiden Entwürfe „alle Aufgaben.“ Wichtig sei, dass der Gemeinderat bei der weiteren Planung „ganz stark eingebunden ist.“

Und genau das sieht Norbert Rehm (FDI) eben nicht. Für ihn war lediglich der Schritt bis zum Preisgericht in Ordnung. Danach sei es „extrem schwierig“ und „ein bisschen nebelig“ geworden. Seine Hauptkritik: „Das Auswahlgremium war nicht demokratisch legitimiert.“

Allen Belangen gerecht werden

Die Frage, wie der weitere Weg aussieht bis zum endgültigen Beschluss für den Bau des neuen Kombibads, berührt nach Darstellung von OB Thilo Rentschler gleich mehrere rechtliche Vorgaben: Da ist zum einen das GmbH-Recht, dem die Stadtwerke, ihre Geschäftsführung und ihr Aufsichtsrat unterliegen. Für die Beschlüsse des Gemeinderats als Hauptorgan der alleinigen Gesellschafterin der Stadtwerke, nämlich der Stadt, gilt die Gemeindeordnung. Das gesamte Auslobungs- und Ausschreibungsverfahren für den Badneubau läuft nach der Vergabeordnung für öffentliche Aufträge (VgV). In ihr ist unter anderem auch geregelt, ab welchem Volumen Aufträge europaweit auszuschreiben sind. Es gelte nun, so Rentschler, für das weitere Vorgehen eine Art Schnittmenge zu bilden, die alle einschlägigen Vorgaben der drei unterschiedlichen „Rechtskreise“, wie er sagt, zugleich berücksichtigt.

Rentschler verweist zudem auf mehrere Entscheidungen des Gemeinderats. Am 14. Dezember 2017 hatte dieser den einstimmigen Grundsatzbeschluss gefasst, dass die Zuständigkeiten für die gesamte Bäderkonzeption beim Gemeinderat liegen und dass alle dort gefassten Beschlüsse automatisch auch Weisungsbeschlüsse an die Vertreter der Stadt in den Gremien der Stadtwerke sind. Am 25. Juli vergangenen Jahres hatte der Gemeinderat ebenfalls einstimmig der Auslobung und dem Raumprogramm für den Realisierungswettbewerb Kombibad zugestimmt. In dem Beschluss heißt es unter anderem, dass Ausloberin des Wettbewerbs, also die Stadtwerke, und deren Gesellschafterin, also die Stadt, „unter Würdigung der Empfehlungen des Preisgerichts“ einen der Preisträger im Wettbewerb mit den Planungsleistungen zur Umsetzung des Bauvorhabens beauftragen. Gleichzeitig beinhaltet der Beschluss die Bildung eines Auswahlgremiums, bestehend aus Vertretern der Stadtwerke und der Stadt. Zur Beratung sollen Vertreter des Preisgerichts hinzugezogen werden.

Das „Rennen“, so sagt Rentschler, sei zurzeit deshalb offen, weil das Preisgericht im Wettbewerb zwei mögliche Kombibad-Entwürfe auf den ersten Platz gesetzt habe. Mit einem Honorarzuschlag von jeweils 7500 Euro haben die Stadtwerke als Ausloberin beide Preisträger inzwischen zu Nachbesserungen ihrer Entwürfe aufgefordert.

So sieht der weitere Zeitplan aus

Um, wie er sagt, auf dem weiteren Weg bis zu einem endgültigen Beschluss eine „maximale Beteiligung des Gemeinderats“ zu gewährleisten, schlägt OB Rentschler folgendes Vorgehen vor:

Am Donnerstag, 11. April, soll gemäß den VgV-Vorgaben das Auswahlgremium nichtöffentlich tagen. Jedes Mitglied des Gemeinderats kann zudem teilnehmen. Beide mit einem ersten Preis bedachten Büros sollen dabei ihre aktuellen Planungen vorstellen. Nach einer Beratungspause zur, wie Rentschler sagt, „informellen Aussprache“ soll am Nachmittag in öffentlicher Sitzung des Gemeinderats das Ergebnis aus dem Auswahlgremium bekannt gegeben werden.

Mit diesem Ergebnis geht es dann in die Runde der Vorberatungen der davon tangierten Gemeinderatsausschüsse. Am 23. Mai, drei Tage vor der Kommunalwahl, soll der Gemeinderat dann endgültig den Beschluss fassen, nach welchen Plänen das neue Kombibad gebaut werden soll. Dieser Beschluss ist dann wiederum zugleich der Weisungsbeschluss an die Stadtwerke und ihre Gremien, den Auftrag entsprechend zu vergeben.