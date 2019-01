Komödie aus der „Pampa“

Das Ensemble Dramen Damen und Herren der Stoa, der Spiel- und Theaterwekstatt Ostalb, feiert mit der Komödie „Fake News über Kummerdorf – Ein Ufo fürs Dorf“ von Steffen Vogel am Freitag, 18. Januar, um 20 Premiere in Aalen im Theater auf der Aal.

Kummerdorf ist die reine „Pampa“. Die meisten Geschäfte sind inzwischen geschlossen, immer mehr Bewohner ziehen in die Stadt. Klara Ströbel weiß, dass etwas passieren muss, was die Touristen ins Dorf bringt. Also schraubt sie mit ihren Freundinnen Helga und Elsa ein bisschen an der Realität. Dumm ist nur, dass andere dies besser können.

Das Stück handelt vom Entstehen und dem Verbreiten von Fake News. Nicht das reale Geschehen ist relevant, sondern viel mehr das, was irgendwer darüber gerne glauben und in die Welt hinausposaunen möchte.