Kolpingsfamilien wählen Bezirksvorstand

Die Bezirksversammlung der zehn Kolpingsfamilien des Kolping-Bezirksverbands Ostalb hat in der Kolpinghütte in Aalen statgefunden. Dabei standen auch Neuwahlen zum Bezirksvorstand auf der Tagesordnung.

Der Rückblick auf die Aktivitäten lasse die starke Einschränkung der Aktivitäten durch die Corona-Verordnungen erkennen, sagte Bezirksvorsitzender Dieter Legner. Nun könnten die Kolpingsfamilien wieder ihre vielseitigen Veranstaltungen abhalten und auch die Kolpinghäuser in Aalen, Oberkochen und Schwäbisch Gmünd seien wieder für die Besucher offen.

Die größte Bezirksveranstaltung 2021 war laut Legner die Verleihung des Kolpingpreises an Karl Hägele auf dem Hohenberg, zu der viele Besucher gekommen seien. Die Versammlung gedachte Karl Hägele, der im Frühjahr verstorben ist.

Bei den Wahlen wurden Bezirksvorsitzender Dieter Legner sowie die Stellvertreter Wolfgang Haas und Nikolaus Kurz einstimmig bestätigt. Neu gewählt wurde Kassierer Alfred May. Als Beisitzer im Bezirk erhielten Franz-Peter Hueber, Martin Joklitschke, Eugen Leuze und Siegfried Ohrnberger das einstimmige Vertrauen der Versammlung. Bestätigt wurden die Kassenprüfer Martin Joklitschke und Siegfried Ohrnberger. Dem scheidenden Kassierer Gerold Schäffler dankte Legner für seine jahrelange Täigkeit.

Das Jahresprogramm sieht eine Pilgerwanderung auf dem Jakobsweg von Neresheim nach Oberkochen am 31. Juli mit Diözesanpräses Walter Humm vor. Start ist um 9.15 in Neresheim und um 16 Uhr ist Abschlussgottesdienst an der Josefskapelle in Oberkochen. Zweites Highlight ist der Bezirkstag am 11. September in Jagstzell anlässlich des 75-jährigen Bestehens der dortigen Kolpingsfamilie, Hierzu hat sich die stellvertretende Bundesvorsitzende Klaudia Rudersberg angesagt. Als neuer Preisträger des Preises der Kolpingsfamilien des Bezirks Ostalb wurde das Repair-Cafe Ellwangen einstimmig gewählt. Dort werde der Nachhaltigkeitsgedanke gelebt und zusätzlich Wert auf Begegnungen gelegt.