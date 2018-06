Kolpingsfamilie ist unheimlich lebendig

Auch im Jahr 2015 fanden wieder vielfältige Veranstaltungen der Kolpingsfamilie Aalen statt. Dies wurde bei der Mitgliederversammlung deutlich. Hans-Peter Huber und Ottmar Ackermann wurden in ihren Ämtern bestätigt. Der Betrieb der Kolpinghütte läuft weiterhin gut, die Mitgliederzahl ist konstant geblieben.

„Die Aktivitäten in den einzelnen Gruppen spiegeln das Leben der Kolpingsfamilie wider. Es ist immer wieder erstaunlich, wie lebendig unsere Kolpingsfamilie ist. Und damit meine ich nicht nur die großen Veranstaltungen, die auch nach außen hin sichtbar sind, sondern auch die vielen kleineren Aktivitäten, die eher im Verborgenen stattfinden“, sagte der erste Vorsitzende Martin Joklitschke. Ein besonderer Höhepunkt war die Teilnahme am Kolpingtag in Köln.

Nach der Eröffnung durch den Kolpingchor unter der Leitung von Franz-Xaver Klotzbücher berichtete Ottmar Ackermann als zweiter Vorsitzender der Abendrealschule über ein schwieriges Jahr 2015, „das geprägt war, einen neuen Zwei-Jahreskurs zustande zu bringen“. Trotz verstärkter Werbung konnte, wie bereits im Vorjahr, leider kein neuer Kurs beginnen, weil zu wenige Anmeldungen vorlagen. Im Februar 2016 fand deshalb die Mitgliederversammlung statt, bei der die Auflösung der Abendrealschule beschlossen wurde.

Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter dem Kolpingchor, der bei zwölf Auftritten sein Können unter Beweis stellen konnte, berichtete Chorvorstand Klaus Wagner. Die Sängerzahl beträgt derzeit 24. Nachdem es eine eigene Seniorengruppe nicht mehr gibt, berichtete Ottmar Ackermann, dass die Veranstaltungen der Seniorengruppe gemeinsam mit dem Altenclub der Seelsorgeeinheit veranstaltet wurden.

Großes ehrenamtliches Engagement

Siegfried Harsch berichtete für die Kolpinghütte Albuch. Im vergangenen Jahr gab es 28 offizielle Bewirtungen an Sonntagen und zusätzlich 15 Sonderbewirtschaftungen wie bei Geburtstagsfeiern oder beim Besuch von Schulkindern und anderen Gruppen. Sieben Bewirtungsteams leisten ehrenamtlich Großartiges. So konnte man 2015 den Hüttenbetrieb vom 29. März bis 26. Oktober anbieten. Seit 1974 wird auf der Kolpinghütte die Stadtranderholung der katholischen Kirchengemeinden veranstaltet und seit einigen Jahren gibt es auch den „Urlaub ohne Koffer“.

Die Frauengruppe trifft sich regelmäßig zu ihren Veranstaltungen. Dabei finden Vorträge, Wanderungen und Spielabende statt, berichtete Mary Bihlmaier. Die Gruppe „Familienkreis“ traf sich im vergangenen Jahr zu neun Aktivitäten, berichtete Susanne Joklitschke. So standen Wanderungen, Ausflüge oder geselliges Beisammensein von Alt und Jung auf dem Programm. Die „Junge Familie“ ist eine Gruppe mit kleineren Kindern. Dort gibt es jetzt fünf Familien mit 14 Kindern im Alter von fünf bis 14 Jahren. Auch hier gab es zahlreiche Veranstaltungen wie Wanderungen oder Wochenendfreizeit, berichtete Sabine Metzler. In seinem Bericht konnte Kassierer Franz Heindl auf eine solide Kassenlage verweisen. Die Kolpingsfamilie verfügt derzeit über 157 Mitglieder, führte Schriftführer Klaus Wagner aus.

Präses Ottmar Ackermann verwies auf sechs Präsesabende, bei denen religiöse Themen angesprochen wurden. „Auch weiterhin wird es genügend Gesprächsstoff und Diskussionen geben, zu Aalener Themen genauso wie zur geistlichen und strukturellen Erneuerung der Kirche und des kirchlichen Lebens insgesamt“, erklärte Ackermann, der nun schon 24 Jahre Präses der Kolpingsfamilie ist.

Bei den Neuwahlen wurden Hans-Peter Huber als zweiter Vorsitzender und Ottmar Ackermann als Präses in ihren Ämtern für die nächsten drei Jahre bestätigt. Als weiteres Vorstandsmitglied wurde Lilo Ackermann als Vertreterin der Kolpinghütte gewählt. Die Kassenprüfer Albert Winkler und Willi Merz wurden ebenfalls in ihren Ämtern bestätigt.