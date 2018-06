Kolpingsfamilie feiert Gartenfest

Die Aalener Kolpingsfamilie feiert am Sonntag, 1. Juli, ihr Gartenfest auf dem Grundstück der Kolpinghütte am Langert, die in diesem Jahr 50 wird. Los geht es mit einem Gottesdienst um 10 Uhr (Pfarrer Wolfgang Sedlmeier und Präses Otmar Ackermann), der Chor der Marienkirche singt. Ab 11.30 Uhr gibt es Mittagessen, nachmittags Kaffee und Kuchen. Die Aalener Stadtmusikanten spielen ab 11.30 Uhr. Neben einer Tombola wird auch für Kinder ein Programm geboten.