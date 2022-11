Kolpingsfamilie ehrt treue Mitglieder

Mit einem Gottesdienst und der Ehrung langjähriger Mitglieder hat die Kolpingsfamilie Aalen den Gedenktag zu Ehren Adolf Kolpings begangen. Erstmals seit 2019 konnten die Feierstunde und das gemeinsame Mittagessen wieder stattfinden.

Die Ehrungen wurden vom Vorsitzenden Martin Joklitschke vorgenommen. Er dankte den Jubilaren für ihre langjährige Treue zur Kolpingsfamilie und zeigte deren Tätigkeiten und Engagement in der Kolpingsfamilie auf. Geehrt wurden für 50 Jahre Gabriele Harsch, für 60 Jahre Klaus Wagner, für 65 Jahre Siegfried Harsch und Martin Kulla und für 70 Jahre Erich Weissenburger und Siegfried Schlipf. Als neue Mitglieder konnten Karin Fritscher und Katharina Joklitschke aufgenommen werden.

Im Gottesdienst, der von Pfarrer Hermann Knoblauch zelebriert wurde, zeigte die Pastoralreferentin und Geistliche Leiterin der Kolpingsfamilie, Karin Fritscher, in ihrer Predigt auf, was alles zum Advent gehört. „Wir müssen überlegen, wie wir die Zeit bis zur Ankunft Jesu sinnvoll überbrücken können“, so Fritscher. Ihrer Predigt legt sie ein Lied von Manfred Siebald zu Grunde, in dem es am Ende jeder Strophe heißt; „Wir singen ,Herr komm doch bald wieder’, aber jetzt noch nicht“. Fritscher rief zur Wachsamkeit auf, auch im Hinblick auf das Klima und den Krieg in der Ukraine. Es erschrecke sie, dass die Hoffnung wieder auf Waffen gesetzt werde. Und sie führte Adolf Kolping als Vorbild an, der seinerzeit die Not und das Elend der Menschen gesehen habe. Machen wir uns auf, in Achtsamkeit dem Herrn entgegen zu gehen. Christus ist der Gott mit uns“, sagte Fritscher.