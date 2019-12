Kolpingsfamilie Aalen ehrt treue Mitglieder

Die Kolpingsfamilie Aalen hat sich anlässlich des Kolpinggedenktags zu einer adventlichen Feier getroffen. Dabei standen zahlreiche Ehrungen auf dem Programm.

Der Feierstunde war ein Gottesdienst mit Pfarrer Wolfgang Sedlmeier vorausgegangen. In seiner Predigt befasste sich Sedlmeier mit dem Evangelium des heutigen Sonntags. In diesem seien Aussagen von Jesus zusammengetragen, auch Weissagungen. „Diese Generation wird nicht vergehen, bevor nicht alles eingetroffen ist“, so das Zitat Jesu.

In der anschließenden Feierstunde im vollbesetzten Gemeindehaus Sankt Maria rief der Vorsitzende der Kolpingsfamilie, Martin Joklitschke, nochmals in Erinnerung, wer Adolf Kolping war: Er war ein Schuster, der nicht bei seinen Leisten geblieben sei, sondern stattdessen nochmals die Schulbank drückte, um Theologie zu studieren und dann Priester zu werden. Kolping sei ein Mann gewesen, der die Not der Menschen zu Beginn des Industriezeitalters erkannt habe und zum Sozialreformer wurde. Er sei kein Heiliger im Sinne des römisch-katholischen Heiligenkalenders gewesen, aber ein Seliger, selig gesprochen von Papst Johannes Paul II. im Oktober 1991, unterstrich Joklitschke.

Nach einer adventlichen Besinnung mit Diakon Wolfgang Rube zum Thema „Durch die Nacht zum Licht“ stand die Ehrung von langjährigen Mitgliedern der Kolpingsfamilie an. Vorsitzender Martin Joklitschke und der zweite Vorsitzende Hans-Peter Huber ehrten für 25 Jahre Mitgliedschaft Roswitha und Hermann Rathgeb, für 40 Jahre Franz Enenkel und Hildegard Harsch und für 60 Jahre Mitgliedschaft Josef Haisch, Peter König und Wilhelm Fürst sowie für 65 Jahre Mitgliedschaft Josef Geiger.

Musikalisch umrahmt wurde die Feierstunde mit Adventsliedern, die Susanne Joklitschke auf dem Akkordeon begleitete.