Kolpingsenioren und Altenclub laden zur Krippenfahrt ein

Die Kolpingsenioren und der Altenclub Aalen laden am 5. Januar 2016 zur Krippenfahrt zum Kloster Roggenburg im Landkreis Neu-Ulm ein. Das Zentrum für Familie, Umwelt und Kultur veranstaltet dort mit dem Krippenverein Ichenhausen eine große Ausstellung mit rund 80 historischen, modernen, orientalischen und alpenländischen Krippen sowie zahlreichen Klosterarbeiten. Nach Kaffee und Kuchen gibt es eine Führung durch die Ausstellung. Auf der Rückfahrt ist Einkehr in der Linde in Nietheim. Abfahrt ist um 13 Uhr auf dem Greutplatz, Rückkehr gegen 20 Uhr. Teilnehmerbeitrag 15 Euro für Fahrt, Eintritt und Führung.

Rückfragen und Anmeldung bei Ottmar Ackermann, Telefon 07361/31320 oder E-mail bis zum 30. Dezember. (jm)