Kolping: In Solidarität und Gemeinschaft

Adolph Kolping als Beispiel tätiger Nächstenliebe stellte die Kolpingfamilie Oberkochen in den Mittelpunkt des diesjährigen Kolping Gedenktages. Dieser begann mit einem Gottesdienst in der Sankt-Peter-und Paul Kirche. Dabei wünschte der Präses Andreas Macho allen Menschen in den kommenden Tagen des Advents die Gnade der Ruhe und Besinnung, die auch im Gebet liegen könne.

Kolping stellt den diesjährigen Gedenktag unter das Motto: „Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jüngerinnen und Jünger seid: wenn ihr einander liebt. (Joh. 13,35)“. Als nicht zu unterschätzendes Joch bezeichnete Vorstand Anton Balle den Sinn des Johannesverses. In Zeiten der rasanten Veränderungen im kulturellen und gesellschaftlichen Bereich sei jeder Einzelne gefordert in seinem Umfeld zu beweisen, dass man ihn als Christ und als Bekenner der Kolping Ideale erkenne.

Beim anschließenden Empfang in der Kolpinghütte stand die Ehrung langjähriger Mitglieder im Vordergrund. Kolping Vorstand Anton Balle konnte eine Vielzahl an 25, 40, 50, 65 und 70-jährigen Jubilaren begrüßen. Im Besonderen hob er die Treue der Gründungsmitglieder hervor, die 1949 die Kolpingsfamilie in Oberkochen wieder neu ins Leben gerufen haben. Die eigentliche Gründung war bereits 1926, doch während der Zeit von 1933 bis 1945 wurde der damalige Gesellenverein von den Machthabern verboten. Der Drang nach Neuem sei die Triebfeder gewesen, die insgesamt 18 junge Männer bewogen habe sich im Sinne der Kolping Bewegung zu engagieren. Mit persönlichen Noten zu den einzelnen Jubilaren war die Ehrung gekennzeichnet. Pfarrer Macho überreichte die Urkunden des Kolpingwerkes und dankte für die Bereitschaft sich über so viele Jahre zu engagieren. Paul Fischer überreichte jeweils ein Geschenk der Kolpingsfamilie. Mit dem abschließend gemeinsam gesungenen Lied „Wir sind Kolping“ drückte die Kolpingsfamilie den Sinn ihres Handelns aus.

Die Ehrung nahmen folgende Mitglieder entgegen: 70 Jahre: Josef Balle, Bruno Dickenherr, Erwin Gold, Rudolf Hug und Bruno Wingert. 65 Jahre: Paul Trittler. 50 Jahre: Rudolf Trittler. 40 Jahre: Gerlinde Guth, Edgar Hausmann, Klaus Schön, Maria Schuck, Regine Schneider, Angelina Walter, Dietmar Walter, Norbert Walter. 25 Jahre: Michael Müller.