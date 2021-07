Königstransfer für Hofherrnweiler: Schiele wechselt an den Sauerbach

Auch während der Pandemiepause hatten die Verantwortlichen des Fußball-Verbandsligisten TSG Hofherrnweiler-Unterrombach in Sachen Kaderplanung alle Hände voll zu tun. Mit Benjamin Schiele schließt sich nun ein erfahrener Stürmer den Weststädtern an.

Der 29-jährige Angreifer lief zuletzt für die Verbandsligakonkurrenz vom TSV Essingen auf. Schiele durchlief die Jugendabteilung des VfR Aalen. Anschließend zog es ihn über Essingen und Dorfmerkingen zurück zum TSV. Mit Benjamin Schiele hat die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach nun also einen Spieler aus der Region dazugewonnen, der dem aus vielen jungen Eigengewächsen bestehenden Team mit seiner großen Erfahrung in der Verbands- und Oberliga weiterhelfen kann. Neben Schiele bekommt die Faber-Elf mit Plamen Petrov für die neue Spielzeit noch einen weiteren Offensivakteur hinzu. Der 20-jährige Angreifer empfahl sich durch starke Leistungen in der zweiten Mannschaft der TSG für größere Aufgaben und wird nun in die erste Mannschaft integriert. Der junge Stürmer steht damit exemplarisch für die hohe Durchlässigkeit zwischen den drei TSG-Herrenmannschaften.

Damit nimmt der Verbandsligakader der Sauerbachkicker immer mehr Konturen an. Nach einem für alle Mannschaften schwierigen dreiviertel Jahr will die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach den unter Patrick Faber spürbaren Rückenwind vor der Coronapause auch in die neue Spielzeit mitnehmen. Die beiden Neuzugänge sollen dabei sicherlich zu einer hilfreichen Unterstützung werden.