Kocherumbau: 4,45 Millionen für den Hochwasserschutz

Von einem „historischen Ereignis“ hat Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle gesprochen, als am Mittwoch auf dem ehemaligen Union-Areal der erste Baggerbiss für den ökologischen Umbau des Kochers mit Hochwasserschutzmaßnahmen im Bereich Aalen-Süd vorgenommen worden ist. Die Stadt Aalen investiert hier 4,45 Millionen Euro, um von der Brücke beim bestehenden Landratsamtsgebäude entlang des Geländes beim zukünftigen Landratsamt bis 340 Meter oberhalb der Burgstallstraße für mehr Hochwasserschutz und für eine ökologische Neugestaltung des Kochers zu sorgen.

Steidle erinnerte daran, dass es in der Geschichte der Stadt Aalen auch in der Innenstadt immer wieder zu Hochwasserereignissen gekommen. Ein Meilenstein im Hochwasserschutz sei 2010 der Bau des Regenrückhaltebeckens in den Dürrwiesen gewesen. Trotzdem habe es 2016 insbesondere in Wasseralfingen erneut Hochwasser gegeben.

Die jetzige Baumaßnahme im Aalener Süden bezeichnete der Erste Bürgermeister als einen „Markstein“, mit dem die Innenstadt vor einem sogenannten 100-jährigen Hochwasser geschützt sei.

Wie zu erfahren werden am Kocher Uferwände und natürliche Böschungen angelegt, eine steile Sohlrampe wird abgeflacht, zur Lenkung der Strömung des Kochers werden sogenannte Buhnen aus Totholz eingesetzt und unterhalb der Brücke Burgstallstraße wird eine Vertiefung der Gewässersohle um 1,30 Meter vorgenommen und beidseitig eine Ufermauer auf 30 Meter Länge gebaut. Zur Bepflanzung der Uferbereiche sind neben gewässertypischen Gehölzpflanzen wie Weide und Erle auch Hochstaudenflure und verschiedene Ansaatformen vorgesehen. Außerdem sind in flachen Teilbereichen Sitz- und Trittstufen geplant. Es entsteht insgesamt ein Kocherufer mit viel Raum auch für Kleinlebewesen.

Die Stadt Aalen erhält für das 4,55 Millionen-Projekt einen Zuschuss des Landes in Höhe von 30 Prozent für den Hochwasserschutz und von 85 Prozent für die ökologischen Maßnahmen. Die Baumaßnahme soll bis November 2023 fertiggestellt werden. Der Dank des Ersten Bürgermeisters Wolfgang Steidle galt den vielen Fachplanern und dem Ostalbkreis für die gute Zusammenabriet.

Landrat Joachim Bläse brachte seine Freude über den ökologischen Kocherumbau zum Ausdruck. Der Naturschutz habe auch für den Landkreis einen hohen Stellenwert. Wasser sei Lebensraum und müsse geschützt werden. In diesem Sinne leiste die Stadt Aalen eine hervorragende Arbeit.

Oberbürgermeister Frederick Brütting blieb es vorbehalten auf den Bagger zu steigen und den ersten Baggerbiss vorzunehmen. Dabei machte der OB einen durchaus geschickten Eindruck.